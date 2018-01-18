Вышел новый выпуск шоу «вДудь», в котором снялись сразу четыре героя «новой России»

На Youtube-канале «вДудь» вышел новый выпуск, героями которого впервые стали сразу четыре человека. Актриса Любовь Аксенова, лидер группы The Hatters Юрий Музыченко (совсем недавно группа выпустила новый клип), художник-каллиграф Покрас Лампас и клипмейкер Алина Пязок, по мнению Юрия Дудя олицетворяют «новую Россию». Есть повод для гордости - приятно, что одним из героев стала девушка из Челябинска - Алина Пязок.

«Глобально Россия остается страной нефтяных вышек и доисторической попсы, но локально — плодит очень много достойной крути. Уже сейчас в России есть музыканты, актеры, режиссеры, клипмейкеры, дизайнеры, художники, которые делают классно здесь, которые или уже востребованы за границей, или имеют на это все шансы в будущем. Про многих из них вы даже не знаете, хотя они живут совсем рядом с каждым из нас», — говорится в описании выпуска.