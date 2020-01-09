акция «Ёлки - не палки!»

Акция сбора и утилизации новогодних елок «Ёлки - не палки!» пройдет в Челябинске. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях Дмитрий Закарлюкин, автор экологических проектов Экотакси, Вещеворот, Разделяйка и ряда других. По словам эко-активиста акция нашла поддержку у Администрации Челябинска и будет организовано как минимум несколько точек приема елок в каждом районе города 14, 18 и 19 января. Ведется поиск точек ежедневного приема до конца января.

К акции можно присоединиться в качестве волонтера, а организации могут организовать собственные точки сбора елок.

Важно, что деревья не попадут на свалку, а будут переработаны в щепу для подстилок животным в приютах, а также для организации клуб/газонов и экотроп. Часть деревьев будет утилизирована самым экологичным способом - компостированием.





