Директор проектов «Умный город» ПАО «Ростелеком» реализует федеральную программу смарт-городов на Урале. Одним из первых «пилотов» в стране стала Сатка, а недавно в перечень участников включили и Челябинск. В ожидании смарт-сервисов в самом прекрасном из суровых городов, мы отправили на виртуальную экскурсию в город будущего журналистку, а в итоге вместо интервью с героем получили приключенческий рассказ «Казус Извекова. Как историк создал город будущего».
Олег Извеков
Олег: В каждую эпоху существовали свои умные города. В Византии придумали систему орошения, в древнем Иерусалиме действовала своя канализация. И это тоже были невероятные ноу-хау того времени. Мы сейчас строим новые урбанистические пространства. И, возможно, лет эдак через пятьдесят с лица Земли исчезнут страны, а останутся всего-навсего шесть сотен городов, объединенных между собой. Мы на пороге великих перемен!
«Подождите, проход запрещен!» На пороге в дивный новый мир нас встречает светофор. Современный регулировщик как бы говорит: оставь в прошлом все ненужное старье, в пространстве смарт-города тебе пригодится только смартфон и пара удобных ботинок для длительной экскурсии, чтобы успеть осмотреть, как это работает. И пока горит красный, он сделает все возможное, чтобы пешеход остановился.
Экскурсия по умному городу, точнее, городам у нас пока виртуальная. Поэтому и ботинки не нужны. Смотрю во все глаза. Отдельные сегменты внедряют по всей стране. Светофор стоит в Казани, три школы, оснащенные специальными датчиками для света, воды и тепла, с интерактивными досками и скоростным интернетом - в Челябинске. Но больше всего узлов этой классной, делающей нашу жизнь сверхудобной, системы уже работает в Сатке.
Олег: Самое главное в этом - сбор данных. По-моему, в 2016-м математики доказали теорему Ферма, над которой бились десятилетиями. А те, кто поставляет воду, свет и тепло, до сих пор не могли определить свои каждодневные расходы. Сколько на самом деле вышло из основного центра, поступило в квартиры и дома, сколько эти хозяйства потребили… Путь ресурса длинный и непредсказуемый. Мы взялись его подсчитать, решили присмотреть за сетями. Все под чутким взором - протечки, обрывы, аварии.
История смарт-сити в России началась еще лет пятнадцать назад. В больших и малых городах стали ставить камеры наблюдения. Сначала речь шла о снижении преступности – с помощью видео полицейские следили за людными местами днем и ночью. Потом появились фиксаторы нарушений на дорогах. Теперь «Умный город» – это освещение с учетом времени и необходимости, управление потоком общественного транспорта и остановками для него, парковки, на которых можно отследить свободное место, комплексы предотвращения ДТП, телемедицина, анализ атмосферного воздуха, цифровые библиотеки и государственные услуги.
Олег: Сегодня мы подключаем датчики и устройства – это бьющееся сердце умных городов. Они генерируют массу данных. По некоторым данным, сейчас эта цифра 2,5 квинтиллионов байт (Квинтиллион – число с 18 нулями. Прим. ред.). К 2020 году это число возрастет до 1,7 квинтиллионов мегабайт. Этому будет способствовать рост «умных городов».
Оп! Перепрыгиваю через виртуальную лужу.
Анастасия: Это, конечно, все хорошо, Олег Борисович, но проблемы в России все те же - дураки и дороги или тротуары.
Олег: За дураков не отвечу, но вот эти бытовые вещи теперь тоже на контроле у муниципалитета. Благодаря системе в мэрию поступают сигналы о ямах на дорогах, свалках и других проблемах.
Возвращаемся к светофору. А тут вдруг из смартфона песня.
Анастасия: Ой, это же вы поете!
Олег: Да, мечта юности. (Улыбается.) Когда чужие песни петь еще не умели, а девчонкам хотелось нравиться уже тогда. С моим другом Яном Боже (сейчас он директор «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге) мы жили в одной общаге, решили: чтобы быть популярными, надо осваивать гитару. Начали сочинять. Но потом случился КВН, работа на одной из первых FM-радиостанций Челябинска, и мечту отложили. А теперь записали целый диск и уже почти «смастерили».
Анастасия: Слушайте, историки любят находить ответы в прошлом. А когда-то давно, когда вы были юнцом, познававшим мир фантастики, могли себе представить, что будете жить среди штуковин, которые придумали или спрогнозировали футурологи?
Олег: Я никогда не думал, читая книги о «дивном мире», что буду жить в это время. Я верил, что это когда-нибудь случится, но не со мной. А теперь я даже не могу представить, какой мир достанется моим детям. Все меняется настолько стремительно. Главное в этом круговороте сохранить ценности - семью, дружбу и мечты.
Экскурсия окончена. Спасибо за внимание.
Дорожная карта «Умного города» рассчитана до 2024 года, в ней 28 разделов и более 100 проектов.
Сегодня у создателей «умных городов» в мире остается много вопросов. Одна из тем – инклюзия: как в обычном пространстве дать равные возможности «необычным» людям. А еще решить проблему связи городов и сел, чтобы отдаленные территории развивались в равной мере с центрами.
Рынок инфраструктуры ИКТ Global Smart City был оценен в 471,52 млрд долларов США в 2017 году и, по прогнозам, достигнет 1714, 31 млрд долларов США к 2025 году. Увеличение составит 17,5% с 2018 по 2025 год.
Текст: Анастасия Годына
фото: Дмитрий Морской
Благодарим за помощь в организации съемок фотостудию "Вангог"
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