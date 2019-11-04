Олег Извеков

Олег: В каждую эпоху существовали свои умные города. В Византии придумали систему орошения, в древнем Иерусалиме действовала своя канализация. И это тоже были невероятные ноу-хау того времени. Мы сейчас строим новые урбанистические пространства. И, возможно, лет эдак через пятьдесят с лица Земли исчезнут страны, а останутся всего-навсего шесть сотен городов, объединенных между собой. Мы на пороге великих перемен!

«Подождите, проход запрещен!» На пороге в дивный новый мир нас встречает светофор. Современный регулировщик как бы говорит: оставь в прошлом все ненужное старье, в пространстве смарт-города тебе пригодится только смартфон и пара удобных ботинок для длительной экскурсии, чтобы успеть осмотреть, как это работает. И пока горит красный, он сделает все возможное, чтобы пешеход остановился.

Экскурсия по умному городу, точнее, городам у нас пока виртуальная. Поэтому и ботинки не нужны. Смотрю во все глаза. Отдельные сегменты внедряют по всей стране. Светофор стоит в Казани, три школы, оснащенные специальными датчиками для света, воды и тепла, с интерактивными досками и скоростным интернетом - в Челябинске. Но больше всего узлов этой классной, делающей нашу жизнь сверхудобной, системы уже работает в Сатке.