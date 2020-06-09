Трафик на улицах Челябинска вернулся в норму и даже превысил докарантинные показатели, сообщает федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP. В компании уверены, что сейчас лучшее время для размещения наружной рекламы.
Город выходит из изоляции
В российских городах прошел очередной этап ослабления антивирусных ограничений. Жителям разрешили гулять, возобновили работу парки, автосалоны, непродовольственные магазины, торговые центры. В связи с этим, начиная с 1 июня, федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP фиксирует существенный рост дорожного трафика. Кроме того, в течение мая 2020 года количество контактов аудитории с цифровыми наружными носителями (OTS) также постепенно возвращалось в норму и за неделю с 25 по 31 мая даже превысило ее на 3%.
Wi-Fi-снифферы, установленные на медиафасаде MAER GROUP на дворце спорта «Юность», 1 июня собрали почти 9 тысяч неуникальных MAC-адресов, что соответствует показателям первой половины марта 2020 года. В Москве, к примеру, Департамент транспорта также сообщил, что количество автомобилей в городе днем 1 июня приблизилось к докарантинному уровню мая 2019 года.
Аркадий Емельянов, руководитель отдела маркетинга и рекламы RIFAR: «Поддержка дилеров и партнеров для нас имеет первостепенное значение. Особенно в такой сложный период. Мы планировали кампанию по наружной рекламе как раз на конец мая — начало июня, и так совпало, что в это же время на дороги вернулся трафик. DOOH-носители MAER GROUP обеспечили высокий охват — это именно то, что нужно для поддержки продаж наших партнеров. Мы остались довольны предложенными условиями и результатами рекламной кампании».
Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконоса»: «Outdoor-формат для нас является одним из ключевых каналов. Несмотря на снижение городской аудитории, мы наблюдаем позитивный тренд по восстановлению трафика в ближайшие месяцы. Партнерство с MAER GROUP позволило обеспечить отличную адресную программу, при этом достаточно эффективную, учитывая полученные условия от медиахолдинга».
Анастасия Мурашова, специалист по трейд-маркетингу De’Longhi: «Потребитель становится более избирательным, это означает, что бренды начнут более детально подходить к выбору рекламных кампаний. В связи с закрытием границ и отменой отпусков, трафик в столице и регионах будет больше, чем обычно, что позволит увеличить охват клиентов и затронуть большую аудиторию».
MAER GROUP
федеральный оператор наружной рекламы.
Жителям Челябинска он хорошо знаком по медиафасаду на дворце спорта «Юность» площадью 460 м². Трафик вокруг обеспечивается за счет находящихся рядом автовокзала, развлекательного комплекса «Мегаполис», а также транспорта, двигающегося в сторону Екатеринбурга.
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