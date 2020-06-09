Город выходит из изоляции

Аркадий Емельянов, руководитель отдела маркетинга и рекламы RIFAR: «Поддержка дилеров и партнеров для нас имеет первостепенное значение. Особенно в такой сложный период. Мы планировали кампанию по наружной рекламе как раз на конец мая — начало июня, и так совпало, что в это же время на дороги вернулся трафик. DOOH-носители MAER GROUP обеспечили высокий охват — это именно то, что нужно для поддержки продаж наших партнеров. Мы остались довольны предложенными условиями и результатами рекламной кампании».

Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконоса»: «Outdoor-формат для нас является одним из ключевых каналов. Несмотря на снижение городской аудитории, мы наблюдаем позитивный тренд по восстановлению трафика в ближайшие месяцы. Партнерство с MAER GROUP позволило обеспечить отличную адресную программу, при этом достаточно эффективную, учитывая полученные условия от медиахолдинга».

Анастасия Мурашова, специалист по трейд-маркетингу De’Longhi: «Потребитель становится более избирательным, это означает, что бренды начнут более детально подходить к выбору рекламных кампаний. В связи с закрытием границ и отменой отпусков, трафик в столице и регионах будет больше, чем обычно, что позволит увеличить охват клиентов и затронуть большую аудиторию».