Alvitr Gallery Chelyabinsk проведет курс лекций по истории искусств «Как разбираться в классическом искусстве: от Античности до Модерна». 4 лекции по 2 часа включают разбор темы, кофебрейк и ответы на вопросы.

Лекция 1. Античность: изящная Греция и патриотичный Рим

Лекция 2. Северное и Итальянское Возрождение. Мистическое Барокко

Лекция 3. Рококо, Классицизм, Романтизм – государство и личность

Лекция 4. Новое искусство: Модерн

Лекторы:

Марина Денкевич, искусствовед, куратор, галерист, главный редактор портала ChelDesign.ru

Яна Фесик, выпускница Екатеринбургской академии современного искусства, бакалавр культурологии, куратор 2-х проектов, участвовавших в Параллельной программе Уральской индустриальной биеннале современного искусства и ряда выставок современного искусства, обучается в магистратуре по направлению «Экспертиза и исследование объектов историко-культурного наследия»

Alvitr Gallery Chelyabinsk, ул. Советская, 38, арт-отель «Арбат»

Информация о стоимости и запись на курс по тел.: +79049717582, +79193577598