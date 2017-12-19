Как разбираться в классическом искусстве: от античности до модерна
Alvitr Gallery Chelyabinsk проведет курс лекций по истории искусств «Как разбираться в классическом искусстве: от Античности до Модерна». 4 лекции по 2 часа включают разбор темы, кофебрейк и ответы на вопросы.
Лекция 1. Античность: изящная Греция и патриотичный Рим
Лекция 2. Северное и Итальянское Возрождение. Мистическое Барокко
Лекция 3. Рококо, Классицизм, Романтизм – государство и личность
Лекция 4. Новое искусство: Модерн
Лекторы:
Марина Денкевич, искусствовед, куратор, галерист, главный редактор портала ChelDesign.ru
Яна Фесик, выпускница Екатеринбургской академии современного искусства, бакалавр культурологии, куратор 2-х проектов, участвовавших в Параллельной программе Уральской индустриальной биеннале современного искусства и ряда выставок современного искусства, обучается в магистратуре по направлению «Экспертиза и исследование объектов историко-культурного наследия»
Alvitr Gallery Chelyabinsk, ул. Советская, 38, арт-отель «Арбат»
Информация о стоимости и запись на курс по тел.: +79049717582, +79193577598
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