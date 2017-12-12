Жительница Курска стала третьей «Вице-мисс Москва»

«И скажу честно, это для меня уже более значимо, так как я пришла все-таки на конкурс красоты, #миссталант это кончено хорошо, но я буду лукавить, если скажу, что мне этого бы хватило», – поделилась с подписчиками на своей странице ВКонтакте Виктория.

Девушка не позиционировала себя как серьезную конкурентку другим участницам, сказав им: «Девочки, не хочу писать слезливых постов, но вы знаете, как искренне я к вам относилась и насколько мы действительно стали близки. Как мы с вами и мечтали, все закончилось. Можно отдохнуть».

Главная корона досталась 21-летней Елизавете Лопатиной из Челябинска, которую пользователи Сети посчитали «недостаточно привлекательной».

Жительницы Курска неоднократно становились первыми и вторыми красавицами столицы. В 2010-м году титул «Мисс Москва» завоевала Наталья Переверзева, в 2012-м – Алена Клименко, в 2013 – Дарья Ульянова. В 2014-м «Вице-мисс» стала Регина Головкова.