В полуфинал проекта «Ты супер! Танцы» попал Виктор Лукинов из Белгорода
Белгородец стал полуфиналистом телепроекта «Ты супер! Танцы». Жюри выбирают по одному участнику, который, на их взгляд, достоин пройти в полуфинал. Виктора Лукинова выбрал Егор Дружинин за его прыгучесть, артистичность и хореографию
13-летний Виктор выступил в образе игрушки в ночном магазине. Все члены жюри единогласно проголосовали за прохождение Виктора в полуфинал.
Отметим, что с 2012 года Виктор с двумя младшими сестрами живет в центре развития «Южный». Их родителей лишили родительских прав, поэтому детей воспитывала бабушка, но после ее болезни их отправили в детский дом. Главная мечта Виктора на данный момент – стать известным танцором и не расставаться со своими сестрами.
По материалам FONAR.TV.
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