В полуфинал проекта «Ты супер! Танцы» попал Виктор Лукинов из Белгорода

13-летний Виктор выступил в образе игрушки в ночном магазине. Все члены жюри единогласно проголосовали за прохождение Виктора в полуфинал.

Отметим, что с 2012 года Виктор с двумя младшими сестрами живет в центре развития «Южный». Их родителей лишили родительских прав, поэтому детей воспитывала бабушка, но после ее болезни их отправили в детский дом. Главная мечта Виктора на данный момент – стать известным танцором и не расставаться со своими сестрами.

По материалам FONAR.TV.