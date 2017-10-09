Группа «Электрофорез». Синти-поп и дарквэйв о русской принцессе

Был интересный момент: вы писали, что люди иногда даже не в курсе, что альбом вышел.

Иван: Да, это же проблема вообще. Ну, ты как журналист, думаю, сталкивался с такой проблемой, что людей нужно информировать просто постоянно, потому что даже на десятый раз, когда ты им говоришь, они такие: «А че там? Вышел, да? Приезжали в Курск?» Я готов поспорить, что будут писать во «встречу» об этом.

Как вам начало тура?

Иван: Нормально, как обычно.

Виталий: У нас тут с самого начала была пауза, так что пока немного расслабленно.

Иван: Это второй концерт, получается. Завтра будет Воронеж. У нас вообще эта часть тура очень расслабленная. Мы ждем Украину, потому что возникли некоторые проблемы с тем, что теперь туда никого не пускают, и неизвестно, что будет происходить.

Почему прямая бочка, а не кривая гитара?

Иван: Потому что нам это нравится. Нас задолбала гитара. А сейчас уже задолбала и прямая бочка.

Виталий: Как правило, мы более или менее подбираем. К некоторым трекам ни в какую не подходит прямая бочка, например, «Дневник нелюбимой». Там она смотрелась просто ужасно.

Иван: И в Couci-Couça, и в «Русской принцессе». Это не определяет стиль, скажем так, это не принципиальный момент.

Виталий: У нас, к тому же, разный звук бочки в разных треках.

Как много духовных и душевных сил было вложено в альбом?

Иван: Душевные силы – это все красиво, но самое главное, что успели к анонсу. Мы никогда не успевали к дэдлайну, а в этот раз научились управлять собственным временем. Это одно из самых главных достижений, потому что я понимаю, что расту, как человек.

Виталий: Согласен, это было абсолютно неожиданно, потому что нам казалось, что он не будет вовремя выпущен.

Как относитесь к так называемой «Новой русской волне», к которой вас очень активно приписывают?

Иван: Если честно, как таковое явление уже распалось. «Новая русская волна» – группы, которые появлялись в Петербурге уже очень давно, в 2009 и 2010 году. В первую очередь мы вдохновлялись этой темой. Мы были людьми, которые играли музыку на русском языке, и нам было сложно играть ее в России, потому что все говорили, что это зашквар. Ты приходил, говорил, что у тебя русскоязычный материал, и тебе отказывали, это был полный бред.

Сейчас ты заходишь в «Родной звук», и там все играют на русском. Вот главное достижение этого явления. Оно завершилось, как культурный феномен, стало абсолютно все равно, на каком языке ты играешь.