Группа «Электрофорез». Синти-поп и дарквэйв о русской принцессе
За сложными жанровыми категориями обычно скрывается простая, но гениальная музыка. Только у ребят из «Электрофореза» все совсем не так обыденно: уникальное варево из электроники и посыла символистов XX века.
О ком речь?
Группа начала свое существование благодаря Ивану Курочкину и Виталию Талызину в 2012 году. На какой почве ребята сошлись, вопрос неоднозначный, но интересный. Ваня все нетленное детство пел в церковных хорах петербургских храмов, в то время как Виталик постигал хитросплетения фортепианной музыки. Получить из подобного дуэта жесткий синти-поп – библейское чудо.
Великолепная танцевальная электроника и поистине завораживающие тексты уже долгое время захватывают сердца молодых и «не таких, как все».
Про что это?
Холодный и отстраненный, но сильный и эмоциональный голос повествует нам об экзистенциальных переживаниях лирического героя, этакого интеллигентного Есенина. Мотивы, схожие с народными, нарочито русские, перекликаются здесь с романтичным цинизмом, вкрапленным в необычайно затейливую поэтику.
В песнях чувствуются годы занятий музыкой на академическом уровне. Неожиданные мелодические ходы, игры с тональностью, грамотное структурирование партий – все это неотъемлемые части магии «Электрофореза».
1 октября вышла очередная пластинка Quo vadis?. Через несколько дней парни отправились в масштабный тур, и нам удалось пообщаться с ними после концерта в курском баре Vertushka.
Какой фидбэк уже успели получить после выхода альбома?
Виталий: Преимущественно положительный, но в целом самый разный. От минус десяти до десяти, выражаясь терминологией девушек.
Иван: На самом деле, в чем заключается вопрос, какой фидбэк...
Насколько сильный, если быть точным.
Иван: Мне написала девочка, с которой мы в очень плохих отношениях: «Офигенный альбом, но ты сволочь». Мне кажется, это искренняя похвала, потому что человек хвалит альбом, при этом ненавидя меня. Еще Ionoff и Игорь Залепухин очень высоко оценили. Я перечисляю мнения людей, которые мне важны.
Виталий: Я оценил.
Иван: Он оценил, я оценил.
Был интересный момент: вы писали, что люди иногда даже не в курсе, что альбом вышел.
Иван: Да, это же проблема вообще. Ну, ты как журналист, думаю, сталкивался с такой проблемой, что людей нужно информировать просто постоянно, потому что даже на десятый раз, когда ты им говоришь, они такие: «А че там? Вышел, да? Приезжали в Курск?» Я готов поспорить, что будут писать во «встречу» об этом.
Как вам начало тура?
Иван: Нормально, как обычно.
Виталий: У нас тут с самого начала была пауза, так что пока немного расслабленно.
Иван: Это второй концерт, получается. Завтра будет Воронеж. У нас вообще эта часть тура очень расслабленная. Мы ждем Украину, потому что возникли некоторые проблемы с тем, что теперь туда никого не пускают, и неизвестно, что будет происходить.
Почему прямая бочка, а не кривая гитара?
Иван: Потому что нам это нравится. Нас задолбала гитара. А сейчас уже задолбала и прямая бочка.
Виталий: Как правило, мы более или менее подбираем. К некоторым трекам ни в какую не подходит прямая бочка, например, «Дневник нелюбимой». Там она смотрелась просто ужасно.
Иван: И в Couci-Couça, и в «Русской принцессе». Это не определяет стиль, скажем так, это не принципиальный момент.
Виталий: У нас, к тому же, разный звук бочки в разных треках.
Как много духовных и душевных сил было вложено в альбом?
Иван: Душевные силы – это все красиво, но самое главное, что успели к анонсу. Мы никогда не успевали к дэдлайну, а в этот раз научились управлять собственным временем. Это одно из самых главных достижений, потому что я понимаю, что расту, как человек.
Виталий: Согласен, это было абсолютно неожиданно, потому что нам казалось, что он не будет вовремя выпущен.
Как относитесь к так называемой «Новой русской волне», к которой вас очень активно приписывают?
Иван: Если честно, как таковое явление уже распалось. «Новая русская волна» – группы, которые появлялись в Петербурге уже очень давно, в 2009 и 2010 году. В первую очередь мы вдохновлялись этой темой. Мы были людьми, которые играли музыку на русском языке, и нам было сложно играть ее в России, потому что все говорили, что это зашквар. Ты приходил, говорил, что у тебя русскоязычный материал, и тебе отказывали, это был полный бред.
Сейчас ты заходишь в «Родной звук», и там все играют на русском. Вот главное достижение этого явления. Оно завершилось, как культурный феномен, стало абсолютно все равно, на каком языке ты играешь.
Какие музыкальные предпочтения имеете? Кто больше всего повлиял на вашу музыку?
Иван: Мне нравятся Editors и Interpol.
Виталий: Мне нравятся Interpol и Xiu Xiu.
Кому и зачем нужны жанровые клише?
Иван: Промоутерам, букинговым компаниям. То есть, в европейской дистрибьюции это очень важный момент, потому что, например, у одного букинга может быть миллион артистов, и ему нужно как-то определяться по жанрам.
Виталий: Опять же журналистам нужны для удобства их работы.
Иван: И вообще, допустим, если ты ищешь музыку на Beatport, тебе тоже нужны они, потому что будет легче нажать на кнопочку фильтра и получить тот жанр, который тебе нравится. Люди же вольны в ограничениях себя, это как стили в одежде. Ты можешь смешать рэп и рок, и это может быть хорошо, но может быть и как носки с сандалиями, сам понимаешь. Хотя Канье Уэсту простили бы.
Что может сделать вас чуточку счастливее?
Иван: Если кто-то купит еще немножечко билетов, пожалуйста.
Виталий: И рюкзаки, и футболки.
Иван: Причем Jagermeister футболки нам делал. На самом деле, для нас важен момент финансовой отдачи, потому что это помогает нам держаться на плаву, мы занимаемся только музыкой, не работаем.
Концерт прошел в стилистике электро-панка, атмосферность и «ламповость» тесно сплелись с живой реакцией аудитории. Голос солиста пробирал до самых костей, выворачивая душу, подставляя ее под нож электроники.
Толпа так зарядилась энергией сумасшедшего грува, так впитала живой сок песенных слов, что даже сумела развести ребят еще на одну композицию – «Русскую принцессу», едва ли не самый главный хит группы.
Текст: Артем Бусыгин.
Фото: Лена Школьная (https://vk.com/icratcoe).
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