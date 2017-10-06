Премьера «Собака.ru. Белгород-Курск»: сингл «Не буду ждать» Ольги Задонской
Финалистка четвертого сезона телепроекта «Голос» Ольга Задонская для нас как родная: в одном из первых выпусков журнала мы рассказывали о ее клипе, где она предстала в образе Золушки, а теперь первыми услышали новый сингл Оли «Не буду ждать», который уже можно скачать на iTunes.
Расскажи о своем новом сингле.
Я написала его пять лет назад, и он долго ждал своего звездного часа. Спродюсировала его я сама при участии команды профессиональных музыкантов. Изначально песня планировалась как медленная композиция, но с течением времени и по мере того, как менялось мое настроение, изменилась и ее концепция. Теперь это яркий, танцевальный сингл в модном стиле «тропикал».
Увидим ли мы клип на этот трек?
Да, конечно. Уже планируются съемки клипа, в настоящее время ведется работа над написанием сценария.
На эстраде о тебе давно не было слышно. Что это было – затишье перед бурей или творческий кризис?
Не все моменты и ситуации хочется афишировать, но на все всегда есть свои причины. Это был достаточно сложный для меня период. Но несмотря на все трудности, я продолжала все это время активно участвовать в различных концертах и мероприятиях, а также работала над созданием новых песен, релиз которых намечен на ближайшее время.
Ты сейчас в большом туре с Полиной Гагариной. Как тебе такой опыт?
Полина меня очень поддержала. Для меня это большой опыт, хорошая практика и огромное удовольствие – выступать на одной сцене с таким профессионалом, как она. Я открываю ее потрясающее шоу «Полина», в начале которого исполняю несколько своих новых песен. Это, конечно, большая ответственность, и я всегда очень переживаю.
И напоследок: что интересного ты готовишь всем нам в ближайшее время?
Безусловно, новые песни, а также во многих городах тура намечены встречи с ребятами, которые еще со времен проекта «Голос» интересуются моим творчеством и очень меня поддерживают. Еще я подумываю об участии в одном телевизионном шоу, но пока не буду раскрывать всех секретов.
Текст: Собака.ru. Белгород-Курск.
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