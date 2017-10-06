Премьера «Собака.ru. Белгород-Курск»: сингл «Не буду ждать» Ольги Задонской

Расскажи о своем новом сингле.

Я написала его пять лет назад, и он долго ждал своего звездного часа. Спродюсировала его я сама при участии команды профессиональных музыкантов. Изначально песня планировалась как медленная композиция, но с течением времени и по мере того, как менялось мое настроение, изменилась и ее концепция. Теперь это яркий, танцевальный сингл в модном стиле «тропикал».

Увидим ли мы клип на этот трек?

Да, конечно. Уже планируются съемки клипа, в настоящее время ведется работа над написанием сценария.

На эстраде о тебе давно не было слышно. Что это было – затишье перед бурей или творческий кризис?

Не все моменты и ситуации хочется афишировать, но на все всегда есть свои причины. Это был достаточно сложный для меня период. Но несмотря на все трудности, я продолжала все это время активно участвовать в различных концертах и мероприятиях, а также работала над созданием новых песен, релиз которых намечен на ближайшее время.

Ты сейчас в большом туре с Полиной Гагариной. Как тебе такой опыт?

Полина меня очень поддержала. Для меня это большой опыт, хорошая практика и огромное удовольствие – выступать на одной сцене с таким профессионалом, как она. Я открываю ее потрясающее шоу «Полина», в начале которого исполняю несколько своих новых песен. Это, конечно, большая ответственность, и я всегда очень переживаю.

И напоследок: что интересного ты готовишь всем нам в ближайшее время?

Безусловно, новые песни, а также во многих городах тура намечены встречи с ребятами, которые еще со времен проекта «Голос» интересуются моим творчеством и очень меня поддерживают. Еще я подумываю об участии в одном телевизионном шоу, но пока не буду раскрывать всех секретов.

Текст: Собака.ru. Белгород-Курск.