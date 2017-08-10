Осенью откроют прямые рейсы из Белгорода в Дубай

Рейс на самолёте Boeing-757 авиакомпании Azur Air будет осуществляться каждую пятницу.

Как сказал генеральный директор ООО «Лайф-Тур Центральный регион» Александра Халаимов, билеты будут продаваться не напрямую, а только в пакетных турах, включающих перелёт, трансфер, проживание в гостинице, питание и медицинскую страховку. Если забронировать тур в Объединённые Арабские Эмираты заранее, его цена будет начинаться от 48 тысяч рублей на двоих.

Пока что на зимнюю полётную программу запланировано только одно направление – ОАЭ, но вполне возможно, что запустят ещё и прямой рейс в Таиланд.

По материалам FONAR.TV.