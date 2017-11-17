У выпускников белгородских вузов зарплата выше в полтора раза в других регионах

Средний месячный доход тех, кто остался в Белгородской области, составил 21,2 тысячи. Те, кто уехал, зарабатывают 31,8 тысячи рублей – в 1,5 раза больше.

Другие регионы предпочли каждый третий выпускник «технолога», половина выпускников БИЭИ и каждый четвертый окончивший БелГУ. 14 % выпускников БГАУ им. В. Я. Горина и 20 % БГИИК также уехали из Белгородской области.

По материалам Go31.