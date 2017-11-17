У выпускников белгородских вузов зарплата выше в полтора раза в других регионах
Минобрануки и ПФР провели исследование и выяснили, что из 12 тысяч выпустившихся в 2015 году студентов белгородских университетов 9,5 тысяч трудоуcтроились. Более 3 тысяч из них нашли работу за пределами региона, а 6,5 тысяч построили карьеру здесь.
Средний месячный доход тех, кто остался в Белгородской области, составил 21,2 тысячи. Те, кто уехал, зарабатывают 31,8 тысячи рублей – в 1,5 раза больше.
Другие регионы предпочли каждый третий выпускник «технолога», половина выпускников БИЭИ и каждый четвертый окончивший БелГУ. 14 % выпускников БГАУ им. В. Я. Горина и 20 % БГИИК также уехали из Белгородской области.
По материалам Go31.
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