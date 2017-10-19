SCAVOLINI представляет DIESEL OPEN WORKSHOP
«С помощью Diesel Living мы стремимся создать завершенный образ того, чего ждем от жизни, как хотим жить. И в этом году мы обратились к цельным пространствам вместо отдельных продуктов, например, кухне Diesel Open Workshop и ванной, разработанным совместно со Scavolini».
Андреа Россо
Креативный директор Diesel Living
Компания Scavolini неизменно следует своей традиционной политике постоянного расширения гаммы продукции с тем, чтобы наилучшим образом соответствовать разнообразным потребностям растущего рынка. В свете вышесказанного и учитывая нацеленность компании на инновации мы рады проинформировать вас о том, что для Вас станет доступной коллекция Diesel Open Workshop, новое предложение Scavolini и Diesel, заключающее конструктивный опыт Scavolini, а также непринужденный альтернативный дух команды Diesel Living. Данный проект из линейки Scavolini представляет собой новую главу в сотрудничестве с командой Diesel, которая экспортирует стиль, революционно изменивший эстетику кухни, в обустройство ванной комнаты. Новый амбициозный проект, индустриальная составляющая которого подчеркивает его яркую индивидуальность. Diesel Open Workshop воплощает в себе все это: теплые тона, темные цвета, матовые материалы вместе с большими зеркальными поверхностями, металлические объемы. Редко столь контрастные визуальные эмоции в состоянии создавать гармоничное и функциональное единство для повседневного быта.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ DIESEL OPEN WORKSHOP
Diesel Open Workshop — новая коллекция, которая охватывает как кухню, так и ванную комнату, является продолжением стиля, в котором дизайн сочетается с неформальностью в безупречном балансе. Новые отделки столешниц, фасады из закаленного стекла, профили ручек, обновленная гамма цветов с лакированной глянцевой и матовой отделкой, система стеллажей – все это и не только ожидает Вас и уже сосем скоро будет доступно к заказу у нас в городе!
01. Трюмо круглое с отделениями для хранения Lunar Stock.
02. Трюмо круглое Lunar или прямоугольное Square Lunar.
03. Опирающееся трюмо Beauty Tray.
04. Профиль специальной поверхности Diesel. Профиль представлен в следующих материалах: мрамор, гранит, кварц, Dekton, ламинат, Lapitec, Okite, Corian.
05. Круглая накладная раковина Plug Sink, представлена в мраморе и mineralmarmo.
06. Прямоугольная накладная раковина Rectangular Sink, представлена в мраморе и mineralmarmo.
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Створки с рамой и новыми видами стекла Smoky Glass
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Система стеллажей Stock Rack
Данная система оформления интерьера, предоставляющая новые возможности хранения, интересна тем, что расширяется как по горизонтали, так и по вертикали. По своей сути - это простой минималистичный элемент, способный сделать пространство еще более стильным, обладающий безграничными композиционными возможностями. Предлагается с отделкой БРОНЗА и СТАЛЬ SOFT, в напольном и настенном размещении, а также в конфигурации с полками, открытыми элементами, навесными шкафами и тумбами. Полки предлагаются с декоративной отделкой, с лакированной отделкой, из массива дуба, ламината, в рамке цвета Бронза и Сталь Soft со стеклом Smoky Glass.
Кухня становится уникальным пространством, в котором можно получать удовольствие не только от приготовления пищи, но также от прямого естественного общения с близкими людьми. Так что теперь, как уверяют производители, помимо выполнения прежних «семейных» функций кухня становится местом средоточия творческой жизни: здесь можно проводить мастер-классы и семинары, устраивать дискуссии о дизайне и искусстве.
Обновить свое пространство новинками от Scavolini и Diesel можно будет уже в середине декабря у официальных представителей Scavolini в Белгороде и Курске – салоне «Veneta».
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