SCAVOLINI представляет DIESEL OPEN WORKSHOP

Данная система оформления интерьера, предоставляющая новые возможности хранения, интересна тем, что расширяется как по горизонтали, так и по вертикали. По своей сути - это простой минималистичный элемент, способный сделать пространство еще более стильным, обладающий безграничными композиционными возможностями. Предлагается с отделкой БРОНЗА и СТАЛЬ SOFT, в напольном и настенном размещении, а также в конфигурации с полками, открытыми элементами, навесными шкафами и тумбами. Полки предлагаются с декоративной отделкой, с лакированной отделкой, из массива дуба, ламината, в рамке цвета Бронза и Сталь Soft со стеклом Smoky Glass.

Кухня становится уникальным пространством, в котором можно получать удовольствие не только от приготовления пищи, но также от прямого естественного общения с близкими людьми. Так что теперь, как уверяют производители, помимо выполнения прежних «семейных» функций кухня становится местом средоточия творческой жизни: здесь можно проводить мастер-классы и семинары, устраивать дискуссии о дизайне и искусстве.

Обновить свое пространство новинками от Scavolini и Diesel можно будет уже в середине декабря у официальных представителей Scavolini в Белгороде и Курске – салоне «Veneta».