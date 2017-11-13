Скажи жизни «да»!
Под таким лозунгом 18 ноября пройдет презентация LADA Vesta SW Cross в дилерском центре «Лада Центр Спутник» в Белгороде.
Созданный для активного отдыха и длительных путешествий, этот кроссовер уже в базовой комплектации оснащен широким набором систем обеспечения комфорта и безопасности.
Проверить все качества новинки «АвтоВаза» вы сможете уже в эту субботу. Вас ждут тест-драйвы на новых автомобилях, вкусные угощения и подарки.
Приходите 18 ноября в 13:00 в дилерский центр «Лада Центр Спутник» по адресу: ул. Магистральная, 1а.
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