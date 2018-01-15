В белгородском драмтетатре покажут один день из жизни князя Мышкина
20 января в 19:00 в БГАДТ им. Щепкина пройдет спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» в постановке народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака.
Главный герой романа — князь Мышкин, человек с незамутненным сознанием, возвращается в Россию после многолетнего лечения в частной клинике для душевнобольных.
Достоевский освобождает его от всех обстоятельств. В своей природной чистоте Мышкин становится как бы оценщиком для окружающего его мира. Его образ приближен к образу Христа и приводит к разрушению оковывающих общество условностей и сословных перегородок.
Как сообщает «Афишка31», сценическая интерпретация романа «Идиот» режиссера Семена Спивака и БГАДТ имени М. С. Щепкина охватывает события первой части произведения. В ней вы увидите трагическое одиночество чистого человека в столкновении с миром порока, корысти и наживы.
Спектакль длится 2 часа 40 минут. Возрастной ценз: 16+. Подробнее — по телефону: +7 (4722) 32-06-44.
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