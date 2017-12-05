«Корона русского балета»: балет «Щелкунчик»
12 декабря в 17:00 в МКЦ БелГУ начнется волшебное представление: Московский театр «Корона русского балета» покажет балет «Щелкунчик», созданный на великих традициях русской балетной классики, но понятный современному зрителю.
В основу балета «Щелкунчик» легла сказка немецкого писателя, композитора и художника Гофмана – «Щелкунчик и Мышиный король». Она была написана для детей, но так же полюбилась и взрослым. Московский театр «Корона русского балета» предлагает свое видение этой рождественской истории.
Это будет классический балет в двух действиях, сообщает «Афишка31».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.