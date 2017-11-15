«Заправка»: провинциальная история с участием оборотня, многорукого пирата и головы

Это своего рода эксперимент. Часть персонажей выдумана на ходу. Действие происходит в другой Галактике и в далеком будущем. Где-то рядом гремят «Звездные войны» Лукаса.

Персонажи странные: оборотень (то мужчина, то женщина), многорукий пират, владелец заправки, голова. Да, отдельно голова. Как это возможно? Увидите сами в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 23 ноября в 19:00.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (906) 605-68-05.

По материалам «Афишка31».