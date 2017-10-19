Три значимых глюка во Вселенной, в ходе которых можно познакомиться с богами
Молодежный независимый театр «Новая сцена 2» 21 и 22 октября, в 20:00 представит философскую читку-перформанс по рассказам Алексея Марковича.
Вы наверняка задумаетесь о том, что среди вас уже много тысячелетий просто так живут и трудятся самые настоящие боги. А ваш недавний выигрыш в лотерею был предначертан судьбой.
Алексей Маркович пишет научно-фантастические, философские рассказы, приправленные добротным русским юмором. Некоторые его произведения были поставлены и сыграны в одном из студенческих театров США.
По материалам «Афишки31».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.