Три значимых глюка во Вселенной, в ходе которых можно познакомиться с богами

Вы наверняка задумаетесь о том, что среди вас уже много тысячелетий просто так живут и трудятся самые настоящие боги. А ваш недавний выигрыш в лотерею был предначертан судьбой.

Алексей Маркович пишет научно-фантастические, философские рассказы, приправленные добротным русским юмором. Некоторые его произведения были поставлены и сыграны в одном из студенческих театров США.

По материалам «Афишки31».