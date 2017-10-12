Анонимные истории из паблика «Подслушано» легли в основу пьесы

Пьеса Олега Охотникова «Города одиночества» появилась не так давно – в 2016 году, но уже не раз ставилась на сценах театров разных городов, причем успешно.

Ее фишка в жизнеподобных историях, о которых идет речь. Это и анонимные истории из сообщества «Подслушано», и рассказы людей, потерявших своих близких.

Спектакль представляет собой серию исповедей, мнений людей о серьезных отношениях, негативном опыте и разочарованиях. Сочетание философских рассуждений и реалий повседневной жизни.

На постановку, которую покажут 14 и 15 октября, лучше заранее забронировать места – количество мест ограничено. Сделать это можно в группе VK или по телефону: +7 (920) 577-48-27.

По материалам 2DO2GO.