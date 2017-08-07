Одиннадцать пластических этюдов под Земфиру покажут в «Новой сцене 2»

Белгородский независимый молодёжный театр и режиссёр Оксана Погребняк представляют спектакль «Люболь».

Пластическая постановка в музыкальном сопровождении Земфиры собрана из реальных историй, взятых на просторах интернета, и стихов поэтов Серебряного века. Всё это, по замыслу, организаторов, позволит прикоснуться к многогранности того, что называют «любовью».

Места на спектакль, который покажут 17 августа, необходимо заранее бронировать по телефону +7 (920) 562-55-33.

По материалам «Афишки31».

  • Автор: Ирина
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