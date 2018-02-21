В Курске найдут самого крутого папу

К участию в нем приглашаются папы и их дети, дедушки и их внуки, дяди и их племянники. А мамы и бабушки могут поболеть за своих любимых мужчин. Возраст взрослого и пол ребенка не имеют значения. Главное, чтобы ребенок был ростом от 120 см и младше 14 лет.

Не забудьте повторить ПДД – они пригодятся вам на заездах на картах. Победителей ждут крутые призы.

Зарегистрироваться можно по телефону: 771-221, +7 (920) 732-45-01 или в группе. Стоимость: 1000 рублей с команды (2 человека), сообщает интернет-журнал «Морс».