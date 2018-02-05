Дарите фитнес любимым!

Тренировки вдвоем – отличный способ не только разнообразить тренировочную программу, но и достичь новых результатов. В чем состоят основные преимущества тренировок вдвоем?

Дисциплина. Тренируясь в одиночку, вы можете посещать фитнес-центр в хаотичном режиме из-за высокого ритма жизни и недостатка свободного времени. В совместных же тренировках доля ответственности возрастает – и у вас, и у вашего партнера свой график жизни, вам придется подстраиваться друг под друга так, чтобы выработать определенный тренировочный режим, что положительно отразится на личных результатах.

Мотивация. Улучшение здоровья и обретение желаемых физических форм – лучшая награда за все усилия в тренажерном зале. Однако часто случается так, что тяжелый день на работе или учеба отнимают желание идти в фитнес-центр. В эти моменты вам необходима поддержка близкого человека. Подбадривая друг друга, преодолевать любые препятствия становится гораздо легче. Кроме того, совместные тренировки помогают снять напряжение и преобразовать его в позитивную энергию за счет работы мышц.

Безопасность и комфорт. Тренировки вдвоем позволят быть более внимательными к технике выполнения упражнений, что сведет к минимуму риск получения травм.

Совместное времяпровождение с пользой для организма. Вкусный ужин или кино – чаще всего свидания принимают такой формат, который, однако, вряд ли прибавит вам здоровья. Тогда как активный вечер в тренажерном зале не только зарядит бодростью и энергией, но и подарит приятное чувство удовлетворения и выполненного долга, будет способствовать формированию общих интересов.

Спорт – это маленькая жизнь со своими трудностями и радостями. Занимаясь вместе, преодолевая себя и добиваясь результата, вы станете настоящей командой, способной справиться со всеми трудностями судьбы.

Развивайтесь вместе! Вместе ФЦ «Санта Моника». Ждем вас ежедневно с 07:00 до 23: 00 по адресу: ул. Королева, 23а. Тел. 42-50-50.