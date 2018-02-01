Боксер Александр Поветкин планирует бой с британцем Дэвидом Прайсом
Как сообщает «Курск сегодня», ссылаясь на слова главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, обладатель титулов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе, уроженец Курска Александр Поветкин собирается сразиться с британским боксером, бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине Дэвидом Прайсом.
Бой запланирован на 31 марта в Кардиффе (Великобритания) на большом боксерском шоу, где главным боем вечера станет противостояние Энтони Джошуа и Джозефа Паркера.
— Контракт еще не подписан, но почти все оговорили, — отметил Андрей Рябинский.
В данный момент Александр Поветкин возглавляет рейтинги двух ведущих боксерских организаций — WBA и WBO и претендует на титул чемпиона мира сразу по двум версиям. Если он сохранит свой статус в поединке против 34-летнего Прайса, то встретится с победителем боя Джошуа-Паркер во второй половине этого года.
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