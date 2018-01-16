Рапиристка из Курска Евгения Ламонова приглашает на Первенство России по фехтованию

Евгения отметила, что соревнования будут проводиться по трем видам оружия – рапира, сабля и шпага. Торжественное открытие состоится 19 января в 17:30 в ТРЦ «МегаГринн» (по адресу ул. К. Маркса 68, 6-й этаж).

«Приходите поддержать наших спортсменов и стать свидетелями захватывающих поединков мастеров фехтования со всей России!!!», – пишет фехтовальщица.

Там же, на страничке Евгении Ламоновой, можно посмотреть видео-анонс соревнований.