Рапиристка из Курска Евгения Ламонова приглашает на Первенство России по фехтованию
Спортсменка разместила на своей страничке в Фэйсбук пост-приглашение на уникальное для Курской области спортивное событие – Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года.
Евгения отметила, что соревнования будут проводиться по трем видам оружия – рапира, сабля и шпага. Торжественное открытие состоится 19 января в 17:30 в ТРЦ «МегаГринн» (по адресу ул. К. Маркса 68, 6-й этаж).
«Приходите поддержать наших спортсменов и стать свидетелями захватывающих поединков мастеров фехтования со всей России!!!», – пишет фехтовальщица.
Там же, на страничке Евгении Ламоновой, можно посмотреть видео-анонс соревнований.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.