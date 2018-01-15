В Белгороде пройдет «Лыжня России-2018»

Участвовать в «Лыжне России-2018» могут все желающие со своими лыжами. Можно также просто поддержать белгородских спортсменов.

Мальчики и девочки 2004 года рождения и младше пройдут на лыжах 1 км, как и участники VIP-гонки и гонки в открытой группе. Юноши и девушки 2000-2003 годов рождения и женщины преодолеют 5 км, мужчины – десять километров.

Первая гонка начнется в 12 часов, мужчины выйдут на старт в 13:15. Победители и призеры получат медали и дипломы.

Сбор команды состоится в шатре профсоюза «Правда», там можно будет оставить свои вещи и переодеться. После гонки в шатре участников будут ждать горячий плов, чай и дружная команда профсоюза.

Кроме того, 30 правдивцев профсоюз снабдит лыжами. Забронировать лыжи нужно в обсуждении. Лыжи получат первые 30 зарегистрировавшихся правдивцев, сообщает пресс-служба профсоюза.