Фехтовальщица из Курска победила на этапе кубка мира

Как сообщает «Курск сегодня», ссылаясь на пресс-службу Федерации фехтования России, в 1/16 финала рапиристка позволила своей сопернице, француженке Аните Блазе, нанести 10 уколов, ответив ей 15 точными атаками. Остальных конкуренток курянка обошла с еще более крупным счетом. Так же и в заключительных боях.

В четвертьфинале она победила японку Серу Азуму– 15:7, итальянку Камиллу Манчини – 15:6, а в финале убрала со своего пути американку Ли Кифер – 15:4, продолжив тем самым возглавлять мировой рейтинг FIE.

Всего в соревнованиях приняло участие 183 фехтовальщицы.