Рэпер из Курска посвятил песню баскетбольному клубу «Динамо»

Музыкант отмечает, что песня «Бело-голубые» призвана поддержать «своих чемпионов». Послушать ее можно на странице рэпера в социальной сети.

— Ты не смотри, что наш клуб из провинции, фору дадим и гостям из столицы мы. В городе Курске, в городе славном, самая лучшая в мире команда. Если забыл, то сейчас вспоминай, если не в курсе, то запоминай — наше «Динамо» всех обыграет. Это гордость и честь всего Курского края, — так звучат слова песни.

Как сообщает «Курск сегодня», это не первая патриотичная песня рэпера Тушкана — в его репертуаре также есть песни «Курск» и «Наши люди».