Рэпер из Курска посвятил песню баскетбольному клубу «Динамо»
Антон Авдеев, известный под псевдонимом Тушкан, написал новую песню и посвятил ее любимой команде. Получилось весьма патриотично. Над записью также работали музыкант, автор-исполнитель Дмитрий Сотник и певица Анна Клокова.
Музыкант отмечает, что песня «Бело-голубые» призвана поддержать «своих чемпионов». Послушать ее можно на странице рэпера в социальной сети.
— Ты не смотри, что наш клуб из провинции, фору дадим и гостям из столицы мы. В городе Курске, в городе славном, самая лучшая в мире команда. Если забыл, то сейчас вспоминай, если не в курсе, то запоминай — наше «Динамо» всех обыграет. Это гордость и честь всего Курского края, — так звучат слова песни.
Как сообщает «Курск сегодня», это не первая патриотичная песня рэпера Тушкана — в его репертуаре также есть песни «Курск» и «Наши люди».
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