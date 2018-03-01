«Смирись» – и больше не дерись. Как проходят в Белгороде рэп-баттлы

С детства за баттлы

Леня пишет стихи, прозу, песни, пять лет занимался хип-хопом. В 2015 году создал паблик «Смирись», не связанный с рэпом.

«Публиковал картинки с текстовыми шутками. Например: «Существует только два веселых гуся. Больше нет. Смирись». Собрал в группе 500 человек и перестал ею заниматься. А потом как‑то сел и подумал: почему бы не реализовать детские мечты?»

Леня уверяет, что задумался об организации рэп-баттлов еще до существования «Версуса» и «Слова».

«Мне было тогда 12 лет, это еще не было мейнстримом. В то время баттлы проходили в другом формате. По музыкальным каналам показывали «Битву за Респект», где участники готовили треки на заданную тему и исполняли их по очереди. Я хотел сделать что‑то похожее и даже договорился с администрацией школы. Но переоценил себя: думал, участников и оборудование найду за один день. Ничего не вышло, и я больше не пытался».

Прошло десять лет, формат баттлов сместился в сторону живых выступлений перед аудиторией.

«Идею «Смирись» придумали вместе с другом Тимуром Абдукаримовым. Мы подрабатывали официантами в кафе недалеко от университета, и хозяева заведения разрешили провести первый баттл у них. Чтобы рассказать об этом и пригласить побольше людей, я сделал баннер и афиши, расклеил по университету и в местах, где бывает молодёжь. Потратил на это свои деньги, которые до сих пор не отбил».

Первый баттл прошёл в сентябре 2016 года – было 60–70 человек, которые заполонили кафе. Баттлились шестеро, участвовали и парни из районов, которые приехали в Белгород учиться.