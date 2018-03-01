«Смирись» – и больше не дерись. Как проходят в Белгороде рэп-баттлы
Отшумел баттл Оксимирона и Дизастера, ушла в историю победа Гнойного, но интерес к рэп-битвам не угас. Леонид Рогальский (Ресторатор) так увлекся этим делом, что даже посвятил ему диплом. И защитил его.
С детства за баттлы
Леня пишет стихи, прозу, песни, пять лет занимался хип-хопом. В 2015 году создал паблик «Смирись», не связанный с рэпом.
«Публиковал картинки с текстовыми шутками. Например: «Существует только два веселых гуся. Больше нет. Смирись». Собрал в группе 500 человек и перестал ею заниматься. А потом как‑то сел и подумал: почему бы не реализовать детские мечты?»
Леня уверяет, что задумался об организации рэп-баттлов еще до существования «Версуса» и «Слова».
«Мне было тогда 12 лет, это еще не было мейнстримом. В то время баттлы проходили в другом формате. По музыкальным каналам показывали «Битву за Респект», где участники готовили треки на заданную тему и исполняли их по очереди. Я хотел сделать что‑то похожее и даже договорился с администрацией школы. Но переоценил себя: думал, участников и оборудование найду за один день. Ничего не вышло, и я больше не пытался».
Прошло десять лет, формат баттлов сместился в сторону живых выступлений перед аудиторией.
«Идею «Смирись» придумали вместе с другом Тимуром Абдукаримовым. Мы подрабатывали официантами в кафе недалеко от университета, и хозяева заведения разрешили провести первый баттл у них. Чтобы рассказать об этом и пригласить побольше людей, я сделал баннер и афиши, расклеил по университету и в местах, где бывает молодёжь. Потратил на это свои деньги, которые до сих пор не отбил».
Первый баттл прошёл в сентябре 2016 года – было 60–70 человек, которые заполонили кафе. Баттлились шестеро, участвовали и парни из районов, которые приехали в Белгород учиться.
-
Леонид Рогальский.
Фото из личного архива
Есенин vs. Маяковский
Смысл рэп-баттла в состязании двух участников, которые стараются как можно сильнее задеть противника словом. Это похоже на дуэль, только оружием выступают слова, которые выводят противника из себя, заставляют его растеряться.
«Эта культура зародилась в Америке, в районах, где проблемы решались с помощью оружия. Потом люди перешли от физического насилия к моральному, что уже лучше – после него все хотя бы остаются в живых. Рэп-баттл стал средством борьбы с жестокостью», – считает организатор «Смирись».
Принцип словесных дуэлей прост: за месяц Леня выбирает пары, участники готовятся к встрече – пытаются больше узнать о противнике, просматривают его соцсети, цепляются за прошлые проступки. Соглашаясь на баттл, каждый понимает, куда идет, готовится услышать гадости в свой адрес. Но это надо воспринимать как шоу.
Белгородские баттлы тоже не обходятся без судей. В этой роли выступают люди из разных сфер: местные поэты, диджеи, композиторы, опытные рэперы. Обычно судят три человека, если два – учитывается голос аудитории.
В 2016 году баттлы «Смирись» проходили как отдельные схватки, в 2017-м – в формате турнира «Лестница смирения», где сначала было 16 участников, а к финалу осталось двое.
«В финале впервые попробовали BPM-баттл: участники выступают под бит в стиле грайма (музыкальный жанр, характеризующийся темпом 140 ударов в минуту). Один из первых и самых ярких граймеров России – Оксимирон. До этого MC читали текст а капелла. Главное оружие в баттле – харизма, актерская игра, подача и текст. Это как если бы Есенин с Маяковским посмотрели «Версус» и тоже решили попробовать. Или гладиаторские бои – только без жертв».
Леонид говорит, что люди приходят баттлиться по двум причинам. Одни признаются, что внутри много гнева, который некуда деть, а «Смирись» – отличный способ выпустить пар. Другие участвуют просто так: им нравится отвечать на оскорбления, но в конце они жмут друг другу руки и продолжают мирно общаться.
-
Фото Анастасии Тороховой
«Самое интересное, когда у людей конфликт. Таких я обязательно ставлю в пару, им есть что сказать друг другу. Тогда баттл получается эмоциональнее, искреннее, участники готовятся лучше, и это зажигает толпу. Впечатление усиливается, когда рэпер импровизирует, отталкивается от слов другого. Важны рифмы. Но не «лес – бес», «конь – вонь», «кишки – вершки», то есть рифмы на окончание, которые в рэперских сообществах называются квадратами. Крутыми считаются рифмы на созвучия, трехсложные и двусложные. Например: «Я куплю твою личность – наличными, ведь ты весьма симпатичная».
В баттлах много отсылок к литературе, искусству, театру, истории и другим наукам. Чтобы быть на высоте, мало просто оскорблять оппонента: нужны хорошее образование, широкий кругозор.
В «Смирись» три раунда по 5-7 минут. Больше никаких ограничений, кроме возрастных – «18+ ».
«Смирись» почти не отличается от «Версуса», – заявляет Леонид. – Просто «Версус» приглашает знаменитых MC, на этом он и хайпанул. К нам же приходят обычные белгородцы – кого‑то мы сами зовем, некоторые выходят по несколько раз. Дефицита участников нет».
Соперничают люди разных возрастов и занятий: администратор в магазине, менеджер, студент, любящий отец. Но все связаны с рэпом: пишут тексты, треки или просто баттлят.
Культурное мероприятие
Сам Лёня не баттлится: считает, что это нескромно делать в своем же проекте. Другое дело – написать по своему проекту дипломную работу.
«Сначала взял тему по компьютерным играм, но что‑то не складывалось. И вдруг научный руководитель пишет: «Леонид, а какая цель мероприятия «Смирись»?». Я все рассказал, и так мы определились с новой темой: «PR-продвижение культурного мероприятия на примере рэп-баттла «Смирись». Я обрадовался, думал, быстро напишу, но ошибся. Было тяжело, не хватало теоретической базы».
-
Фото Анастасии Тороховой
Рогальский убеждал членов аттестационной комиссии, что предпосылки рэп-баттлов были еще в древности. В практической части Леня рассматривал «Смирись» и другие проекты, анализировал, как идет раскрутка баттл-сообщества в соцсетях, на что подписчики лучше реагируют.
«Шел на защиту уверенным в своих силах, но волновался, что комиссия не поймет. И мнения разделились. Я доказывал, что это культурное мероприятие. Что и Пушкин в какой‑то степени был баттлером – не стеснялся резко высказываться в адрес людей, а они ему отвечали. В итоге получил «хорошо». Мой диплом – лучшее, что я когда‑либо делал, я вложил в него всего себя. Некоторые потом спрашивали: сам написал или заказал? Меня всегда смешит этот вопрос. У кого я мог такое заказать? У Ресторатора?»
В ближайшие три года Леня хочет вывести «Смирись» на всероссийский уровень.
«Я не зациклен на рэп-баттле, как фанатик, который не видит ничего вокруг. Буду продолжать, пока людям нравится, но, если интерес к этой теме угаснет, займусь другими проектами. Пока у «Смирись» будет перерыв, я думаю запустить на ютьюбе юмористическую передачу наподобие «Прожекторперисхилтон», где участники будут обсуждать нелепые и смешные новости России и Белгорода».
Текст: Анастасия Писаревская.
Материал: журнал «ОнОнас».
Взято у «БелПрессы».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.