Самому возрастному жениху в Курской области – 92 года
Как сообщает «Курск сегодня», коллегия ЗАГС Курской области подвела итоги 2017 года. Выяснилось, что в ушедшем году в регионе было зарегистрировано более 7,5 тысячи браков. При этом возраст молодоженов существенно вырос.
Руководитель ведомства Ольга Воробьева отметила, что «если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких чуть больше трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин, основная масса которых предпочитает начинать семейную жизнь после 30 лет». По ее словам, самому пожилому жениху, зарегистрировавшему свой брак в 2017 году в Дмитриевском районе, – 92 года, а невесте 80 лет.
Кроме того, в прошлом году родилось около 11 тысяч малышей, в том числе 130 двойняшек, а в шести семьях появились на свет тройни. Продолжительность жизни с 2012 года выросла у мужчин до 66 лет, у женщин до 77 лет.
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