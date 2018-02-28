Самому возрастному жениху в Курской области – 92 года

Руководитель ведомства Ольга Воробьева отметила, что «если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких чуть больше трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин, основная масса которых предпочитает начинать семейную жизнь после 30 лет». По ее словам, самому пожилому жениху, зарегистрировавшему свой брак в 2017 году в Дмитриевском районе, – 92 года, а невесте 80 лет.

Кроме того, в прошлом году родилось около 11 тысяч малышей, в том числе 130 двойняшек, а в шести семьях появились на свет тройни. Продолжительность жизни с 2012 года выросла у мужчин до 66 лет, у женщин до 77 лет.