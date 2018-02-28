Подготовка к свадьбе от А до Я – на Belgorod Wedding Expo

Бракосочетания с нетерпением ждут не только жених и невеста, но и их родители, родственники, друзья. И важно подготовиться к нему так, чтобы не упустить ни одной детали, учесть каждую мелочь и чтобы ничто его не омрачило.

В этом будущим молодоженам помогут на выставке, посвященной свадебной индустрии – Belgorod Wedding Expo 2018. Там соберутся флористы, декораторы, ведущие, фотографы и многие другие специалисты, чья работа заключается в том, чтобы сделать свадьбу особенной. Они продемонстрируют образцы своей работы, проведут мастер-классы, ответят на многие вопросы.

Кроме того организаторы подготовили множество конкурсов и розыгрышей призов. А одной из самых зрелищных частей мероприятия станет грандиозный «парад церемоний».

Время работы выставки – с 10:00 до 19:00. Торжественное открытие – 3 марта в 13:00. Входной билет действителен на все дни выставки.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте, а также в группе VK, сообщает 2DO2GO.