Белгородская поэтесса расскажет о любви без наигранного оптимизма и сладкой ваты

Большинство ее стихотворений не излучают наигранного оптимизма, зато в них все честно и от души. Эти сюжеты не призваны веселить, они отражают внутренние противоречия и размышления автора, а их цель – заставить задуматься.

Лиза писала стихи еще в детстве, но к серьезному творчеству ее подтолкнул «Городской клуб поэтов». Девушка выработала свой стиль, а основные темы ее творчества – любовь, творчество, внутренние метания человека и даже страдания, пройдя через которые, личность становится сильнее. В этом главный посыл ее лирики.

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