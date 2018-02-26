Как зарабатывать в соцсетях и привлекать клиентов

Кому подойдет это мероприятие? Тому, кому интересно понять суть работы в соцсетях, кто хочет разбираться в основах SMM и вести свой бизнес с помощью площадок VK, Инстаграм и прочих. А именно: мастерам индустрии красоты, коучам, психологам, фотографам, художникам, начинающим предпринимателям, бизнесменам, которые понимают, что уже давно пора идти в соцсети, и т. д.

На протяжении 7 часов спикеры – практики с многолетним опытом – будут протаптывать тропинку для начинающих в коварном мире лайков, ботов, live-трансляций и прочих премудростей интернета.

Узнать подробности можно по телефону: +7 (903) 886-35-41.

Стоимость билета – от 500 руб. Начало воркшопа – в 11:00, сообщает 2DO2GO.