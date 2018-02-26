В Белгороде стартуют бесплатные уроки по русскому языку
Каждый четверг с 1 марта в Научной библиотеке начнут проходить бесплатные занятия по русскому языку для подготовки к «Тотальному диктанту». Первое занятие начнется в 7 вечера, пишет FONAR.TV.
Сам «Тотальный диктант» состоится 14 апреля. Его цель – проверить знания населения и объединить всех тех, кто любит русский язык.
Акция в Белгороде будет проходить в корпусах НИУ «БелГУ» на Студенческой, 14 и Победы, 85, институте культуры на Королева, 7 и научной библиотеке на Попова, 39а.
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