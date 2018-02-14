Как белгородский художник Косенков стал самым известным в мире иллюстратором Достоевского

В скверике за зданием социально-теологического факультета БелГУ на улице Попова есть памятник заслуженному художнику России Станиславу Косенкову. Представляет он собой небольшой бюст на гранитном постаменте. «Смотри, в Белгороде есть памятник Достоевскому. А нет, это художник, но похож», — однажды пришлось услышать мне в этом сквере разговор туристов.

Действительно, внешнее сходство есть. Но кроме этого Станислав Косенков считается одним из лучших иллюстраторов Достоевского в мире. Работы Косенкова хранятся в 17 музеях и картинных галереях России и мира, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей в Москве и «Пети Пале» в Женеве. В честь Косенкова названы улицы в Белгороде и Прохоровке.

Станислав Косенков родился в 1941 году в селе Рождественка Прохоровского района. Рисовать и читать начал с 4 лет, с малых лет мечтал стать художником. После семилетки Косенков поступил в Курское художественное училище, которое окончил в 1960 году.



