Как белгородский художник Косенков стал самым известным в мире иллюстратором Достоевского
Рассказываем о замечательном земляке, который стал знаменит благодаря своему таланту и трудолюбию.
В скверике за зданием социально-теологического факультета БелГУ на улице Попова есть памятник заслуженному художнику России Станиславу Косенкову. Представляет он собой небольшой бюст на гранитном постаменте. «Смотри, в Белгороде есть памятник Достоевскому. А нет, это художник, но похож», — однажды пришлось услышать мне в этом сквере разговор туристов.
Действительно, внешнее сходство есть. Но кроме этого Станислав Косенков считается одним из лучших иллюстраторов Достоевского в мире. Работы Косенкова хранятся в 17 музеях и картинных галереях России и мира, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей в Москве и «Пети Пале» в Женеве. В честь Косенкова названы улицы в Белгороде и Прохоровке.
Станислав Косенков родился в 1941 году в селе Рождественка Прохоровского района. Рисовать и читать начал с 4 лет, с малых лет мечтал стать художником. После семилетки Косенков поступил в Курское художественное училище, которое окончил в 1960 году.
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Портрет Ф.М. Достоевского. Художник С.С. Косенков
Учебу Станислав продолжил в Харьковском художественно-промышленном институте. Ее пришлось совмещать со службой в армии, которая проходила в том же Харькове. Дипломная работа Косенкова — графическая серия «Интернационал» экспонировалась на республиканской выставке «Советская Украина» в Киеве. Более того, после этой выставки он стал кандидатом в члены Союза художников СССР — для начинающего художника это было огромное достижение.
Настоящим призванием Косенкова стала линогравюра — техника гравирования на линолеуме, с которого затем создаётся оттиск на бумаге. В такой технике он проиллюстрировал больше сорока книг — как классику, так и современных ему авторов.
Больше всего Косенков любил Достоевского, чья философия была близка ему по духу. Станислав Степанович проиллюстрировал его «Преступление и наказание», «Бедных людей», «Игрока» и повесть «Двойник».
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"Преступление и наказание". Художник С.С. Косенков
К «Преступлению и наказанию» Станислав Косенков создал 47 иллюстраций, и эта серия принесла ему международную славу. За эти работы художник получил две золотые медали на международных конкурсах искусства книги в Германии и Чехословакии, они экспонировались на выставках во многих странах мира.
Можно долго перечислять работы нашего талантливейшего земляка — у него их больше 6 000. Это огромное наследие он оставил, успев прожить всего 53 года. Познакомиться с его работами можно в музее-мастерской С.С. Косенкова, который открыли в 1995 году. Находится он по адресу: ул. Князя Трубецкого, 52, подъезд 3, 10-й этаж (домофон 145). В музее больше 6 тысяч экспонатов — графические работы, личные вещи, книги художника, переданные его семьей.
По материалам «Мое онлайн».
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