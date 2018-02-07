Немец в Белгороде: ожидания и реальность

Традиции

«Многие не знают, что в России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря. Когда говорил в Германии, что еду отмечать Новый год и русское Рождество, все спрашивали: разве они празднуют в другой день? Русские друзья рассказали, что для вас Новый год важнее, поэтому я ожидал увидеть особенные новогодние традиции.

Я не угадал: ничего особенного на Новый год не происходит, всё сводится к еде и речи президента. Ещё для меня было удивительно, что в домах у многих пластмассовые ёлки. В Германии практически все покупают живые деревья.

У нас самый важный праздник в году – Рождество. Собираются все члены семьи и близкие друзья. В большой компании готовим праздничные блюда, поём песни, танцуем, проводим конкурсы, обмениваемся подарками и открытками. Президент тоже обращается к гражданам, но это мало кто смотрит. Утром многие отправляются на службу в церковь, даже если обычно туда не заходят. Пока идёшь по улице, прохожие желают счастливого Рождества. Рождественские выходные длятся всего два дня – 25 и 26 декабря. Мне объяснили, что в России есть свои рождественские традиции, но они были забыты в советское время и теперь соблюдаются немногими.

Новый год в Германии – молодёжный праздник, на который принято собраться у кого‑то дома. Ровно в 12 часов мы выходим на улицу с бутылкой шампанского, и по всему городу запускаются фейерверки. У нас тоже некоторые смотрят телевизор. Вечером транслируют речь канцлера, в которой подводятся итоги уходящего года и намечаются планы на будущий, но её не ждут так, как у вас поздравление Путина. После полуночи показывают лайв-видео из разных городов. Через полчаса после наступления нового года люди расходятся по домам или идут в клуб. У нас выходной только 1 января. И фейерверки только в новогоднюю ночь – в отличие от Белгорода, где каждый вечер новогодних каникул мы видели салют.

Мне рассказали, что на Новый год по старому календарю вы кладёте в вареники разные предметы. У нас есть похожая традиция, только с пончиками. К празднику мы покупаем коробку: в ней один пончик с горчицей, остальные – сладкие. Считается, кому попался горький, тому не повезёт в новом году. Ещё плавим маленький кусочек свинца в кипятке, затем кидаем его в холодную воду и пытаемся прочитать предсказание на грядущий год по этому кусочку.

Как и у вас, у нас есть новогодние фильмы: мы смотрим старые британские скетчи, например, «Ужин для одного». В Соединённом Королевстве эти картины не так популярны. В Интернете можно увидеть, как повышаются просмотры этих короткометражек в новогодний вечер».