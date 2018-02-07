Немец в Белгороде: ожидания и реальность
Юлиан Фишер из небольшого немецкого города Битбург уже третий раз в России, но в Белгороде впервые. На новогодние каникулы он приехал погостить у друзей и увидеть провинцию.
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Юлиан Фишер в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Фото Натальи Малыхиной
Люди
«У европейцев существует стереотип, что русские очень серьёзные. Ещё я представлял, что здесь живут по‑другому, ведут какой‑то свой, русский образ жизни.
Когда узнаёшь русских поближе, понимаешь, что они приветливые и гостеприимные. В русском доме чувствуешь себя желанным гостем.
Для меня было удивительно, что здесь молодёжь следует западной моде: подростки слушают иностранную музыку, многие хотят поехать в Европу или США. Особенно это заметно в Москве и Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что молодёжь везде одинаковая: отвергает то, что построили их родители, и ищет для себя новое. Возможно, когда повзрослеет, она осознает, что раньше было не так уж и плохо.
В России много людей старшего поколения занимаются тяжёлым монотонным трудом. Дома хватает сил поесть, посмотреть телевизор и лечь спать. Им нужен повод, чтобы стать другими: друзья или даже такой случайный иностранец, как я, раскрывает их лучшие стороны. В Белгороде познакомился с таким мужчиной: хоть он и не говорил по‑английски, но мне было комфортно в его компании. Он смешно шутил и предлагал попробовать всё, что у него было дома. Это неслыханная щедрость для европейцев».
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Юлиан Фишер в Пикник-парке.
Фото Натальи Малыхиной
Язык
«Думал, что русский безумно сложный. Немногие европейцы берутся его учить.
Оказалось всё не так страшно. В конце концов, это не китайский или японский, с которыми у европейских языков нет ничего общего. В русском и немецком оказалось много похожих слов: что‑то перешло из нашего языка в вашу речь, а кое‑что, наоборот, пришло в немецкий из русского – «степь», например. Это упрощает обучение.
Интерес к России у меня появился после знакомства с русской литературой, живописью и музыкой. Когда я впервые приехал в Россию (летом 2016 года Юлиан был на учебном проекте в Санкт-Петербурге – прим. авт.), я пробовал читать на кириллице и запомнил несколько слов.
Иностранцу нужно знать базовые фразы, потому что не всегда можно найти человека, который знает английский: у вас на нём говорят либо очень хорошо, либо очень плохо. Сейчас я знаю уже чуть больше: друзья говорят, что мой словарный запас можно оценить на уровень A1 (знание повседневных фраз, умение представить себя), хотя грамматики я практически не знаю. Сложно произносить звуки или сочетания звуков, которых нет в немецком: «ы» в слове «блины» было одной из главных проблем.
Ещё были трудности с «ё»: во многих текстах, что я читал, не было точек. Мне сказали, что для вас нормально использовать «е» вместо «ё». Но когда учишь язык, это запутывает».
Еда
«Пельмени, пироги, икра – это те русские блюда, о которых я знал до приезда в Россию. Мы вообще не едим икру, зато думаем, что русские едят её в больших объёмах.
В Белгороде впервые попробовал икру. Друзья объяснили, что и в России она довольно дорогая и не так популярна, как представляют себе европейцы. В целом еда здесь более домашняя, чем та, к которой я привык, – мы часто покупаем полуфабрикаты. Ещё всё намного слаще. А вот с хлебом, мясом и сыром наоборот – этого мы едим больше, чем вы. Зато блюда из творога в Германии не так популярны. Салаты в России более богатые: в них очень много ингредиентов и майонеза, в наших же – помидоры, огурцы и разные виды салатных листьев, редко добавляют что‑то ещё».
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Фото Натальи Малыхиной
Традиции
«Многие не знают, что в России Рождество празднуется 7 января, а не 25 декабря. Когда говорил в Германии, что еду отмечать Новый год и русское Рождество, все спрашивали: разве они празднуют в другой день? Русские друзья рассказали, что для вас Новый год важнее, поэтому я ожидал увидеть особенные новогодние традиции.
Я не угадал: ничего особенного на Новый год не происходит, всё сводится к еде и речи президента. Ещё для меня было удивительно, что в домах у многих пластмассовые ёлки. В Германии практически все покупают живые деревья.
У нас самый важный праздник в году – Рождество. Собираются все члены семьи и близкие друзья. В большой компании готовим праздничные блюда, поём песни, танцуем, проводим конкурсы, обмениваемся подарками и открытками. Президент тоже обращается к гражданам, но это мало кто смотрит. Утром многие отправляются на службу в церковь, даже если обычно туда не заходят. Пока идёшь по улице, прохожие желают счастливого Рождества. Рождественские выходные длятся всего два дня – 25 и 26 декабря. Мне объяснили, что в России есть свои рождественские традиции, но они были забыты в советское время и теперь соблюдаются немногими.
Новый год в Германии – молодёжный праздник, на который принято собраться у кого‑то дома. Ровно в 12 часов мы выходим на улицу с бутылкой шампанского, и по всему городу запускаются фейерверки. У нас тоже некоторые смотрят телевизор. Вечером транслируют речь канцлера, в которой подводятся итоги уходящего года и намечаются планы на будущий, но её не ждут так, как у вас поздравление Путина. После полуночи показывают лайв-видео из разных городов. Через полчаса после наступления нового года люди расходятся по домам или идут в клуб. У нас выходной только 1 января. И фейерверки только в новогоднюю ночь – в отличие от Белгорода, где каждый вечер новогодних каникул мы видели салют.
Мне рассказали, что на Новый год по старому календарю вы кладёте в вареники разные предметы. У нас есть похожая традиция, только с пончиками. К празднику мы покупаем коробку: в ней один пончик с горчицей, остальные – сладкие. Считается, кому попался горький, тому не повезёт в новом году. Ещё плавим маленький кусочек свинца в кипятке, затем кидаем его в холодную воду и пытаемся прочитать предсказание на грядущий год по этому кусочку.
Как и у вас, у нас есть новогодние фильмы: мы смотрим старые британские скетчи, например, «Ужин для одного». В Соединённом Королевстве эти картины не так популярны. В Интернете можно увидеть, как повышаются просмотры этих короткометражек в новогодний вечер».
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Юлиан Фишер в Прохоровке.
Фото Натальи Малыхиной
Дома и дворы
«Я ожидал увидеть ветхие многоэтажки.
Некоторые дворы и дома порадовали, а где‑то есть серьёзные проблемы. Удивляет, что сами люди не делают ничего с тем местом, где живут. Кажется, что в некоторых местах ремонта не было около 30 лет. В Германии люди обязательно бы собрались в какой‑нибудь выходной вместе, чтобы привести всё в порядок.
Жилые дома в Белгороде часто выглядят одинаково, и это скучновато. Но я понимаю, что многие из них строились в тяжёлые времена, и ни в коем случае не осуждаю. В моём городе тоже хватает одинаковых строений: он был разрушен во время войны, как и Белгород, поэтому в спешке восстановления было не до разнообразия.
А русские квартиры очень уютные. Каждый создаёт внутри своего жилища уникальное пространство. Жилая площадь русской семьи меньше, чем в Германии. В России часто можно увидеть, как совмещены гостиная и спальня. У нас все комнаты максимально разделены, даже если в квартире живут всего двое».
Дороги, музеи, кафе
«В Европе ходят легенды о русских дорогах. Общественные места представлялись более традиционными.
Я ездил в Прохоровку и не могу сказать о дороге ничего плохого. Друзья сказали, что для Белгородской области характерно качество дорог. В пути я почувствовал, какая Россия большая: видя бескрайние поля, проникаешься масштабами страны.
Музеи превзошли мои ожидания. В Прохоровке все стенды дублированы на английском языке – это очень удобно для иностранцев. Кроме того, много интерактива: можно потрогать оружие времён Второй мировой, а на экранах увидеть карты с передвижениями войск. В некоторых музеях нет информации на английском, но это и в Германии случается. Поэтому лучше всегда быть рядом с тем, кто может перевести.
Поразило полотно в диораме: такое же сильное впечатление у меня было только на военных кладбищах в Нормандии, где стоит много одинаковых белых крестов. Границы между декорациями и самим холстом не видны, поэтому битва кажется реальной.
Кафе и пабы оказались более хипстерскими, чем в Германии. У нас хорошие места открылись давно, поэтому не выглядят так модно, как ваши. Немцы ходят в старые кафе, потому что те уже себя зарекомендовали. У Белгорода молодая инфраструктура, и предприниматели продолжают открывать новые места. Видно, что город развивается, создаются приятные места для отдыха – такие как Пикник-парк или новая набережная».
По материалам журнала «ОнОнас».
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