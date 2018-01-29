Вера Уткина: Иногда зайдешь в квартиру – взрослые мертвые, а дети живы

Вера Николаевна Уткина

«Когда началась война, мне было 15 лет. Я закончила первый курс педучилища, которое готовило учителей широкого профиля для школ Ленинграда (туда на учёбу принимали только отличников). Я собралась домой к отцу в Старую Руссу. У меня билет уже был. И вдруг объявляют начало войны. Стало страшно. Люди растерялись, это было видно. Я сразу побежала в своё училище. Нас ведь до войны обучали военному делу, у всех были значки ГТО, умели обращаться с оружием, противогазами, оказывать первую помощь.

В училище уже пришли все. Старшекурсники отправились потом в военкоматы, а мы, младшекурсники, – на окопы… Но пробыли мы там недолго – начались бомбёжки, и нас, как самых маленьких, вывезли в Ленинград. Там из нас организовали санитарную бригаду.

Фактически сразу начался голод. С первых дней склады разбомбили, кто сумел – сделали запасы. В конце года начался настоящий голод. Зима была такая холодная, разбомбили все коммуникации – не было ни отопления, ни света, ни воды. У моей тети была хорошая квартира, было столько мебели – всё это пошло на топку.

Мы на крышах дежурили – смелые какие были! – сбрасывали фугаски, а потом стали ходить по квартирам: было много умирающих. Иногда зайдёшь в квартиру – взрослые мёртвые, а дети живы. Мы ходили, собирали мертвых, у нас были машины, которые отвозили их на кладбища или в сараи, во время морозов. А детей мы отправляли в приёмники. В нашем ведении был Васильевский остров.

Конечно, нас еще кое-как кормили, мы ведь работали: давали похлёбку, вначале хлеба по 250 грамм, а вот детям, иждивенцам меньше – 120 грамм.

Как было страшно – полно снега. Нам ещё повезло: Нева было близко, можно было воду брать. А представляете, люди были совсем без воды. Идёт человек по улице, закутан в одеяла, и падает – просто замертво падает. И сделать ничего нельзя. Мы привыкли.

Так продолжалось до февраля. Мы были вместе с двоюродной сестрой. Уже начали падать с ног и не могли помогать. Нас оставили в казармах, давали немного хлеба. Как открылась дорога, нас вывезли. Мы были фактически без сознания. Нас привезли в Калининскую область, думали, что умерли, но мы дышали. Нас положили в госпиталь, и уже через месяц мы включились работу. Были и за санитарок, и за медсестёр – кормили больных, убирали, разгружали санитарные поезда.

В Ленинграде я бываю очень часто. Сейчас Ленинград красивее, чем был до войны – Петергоф, Пушкин, дворцы все восстановлены – какая красота! У меня в Петербурге дочь живёт, вторая дочь живёт в Белгороде. У меня уже семь правнуков! Я бабушка богатая!»