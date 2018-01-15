Как белгородский священник служит в Новой Зеландии

«Начну с того, что празднованию Рождества здесь уделяется несравненно большее внимание, чем празднованию Пасхи. Еще в ноябре супермаркеты начинают украшать традиционными декорациями, появляются рождественские елки. На фасадах домов появляются электрические гирлянды и прочая иллюминация. Некоторые дома превращаются в произведения искусства, на которые ходят смотреть со всего города. Весь этот период до Рождества царит оживленная, праздничная атмосфера.

Но, к сожалению, истинный смысл Праздника постепенно растворяется в этой праздничной атрибутике. Для большинства Christmas становится лишь поводом отдохнуть, отправиться в путешествие, приготовить барбекю (новозеландцы и барбекю немыслимы друг без друга). В магазинах, на улицах все чаще встречается форма поздравления «Merry Xmas», места для продажи рождественских елок обозначаются теперь табличкой с надписью «Xmas trees». Даже из названия праздника исчезает самое главное – Христос. А ведь английское Christmas является сокращением от «Христова месса». Обычными становятся обезличенные поздравления «Season greetings», что-то вроде «Поздравляем с сезонными праздниками». Рождество Христово постепенно превращается в «Сезонный праздник», в который и мусульманин, и индус может украсить свой дом гирляндой или нарядить елочку.

Непосредственно накануне праздника в продуктовых супермаркетах творится что-то невообразимое. Это еще связано с тем, что на Рождество все магазины будут закрыты. Все закупают окорока, мясо, сосиски для барбекю и прочую снедь в огромных количествах. И если тебя угораздило в эти дни зайти за коробочкой постных суши, выглядеть ты будешь, мягко говоря, очень странно. Мою матушку однажды так и спросили: «Суши, сегодня?»

Конечно, очень непривычно до сих пор то, что Рождество и Крещение здесь приходится на летний период. Странные чувства вызывает украшенная рождественская елка во дворе какого-нибудь дома в окружении пальм и зеленых газонов. Я всегда шучу, что как в России на Крещение Господне устанавливаются крещенские морозы, так здесь природа дарит нам крещенскую жару. До сих пор непривычно то, что Рождество отмечают 25 декабря. Вокруг все празднуют, а у тебя пост. Все-таки в России, несмотря на новогодние корпоративы, тебя окружает больше людей, которые придерживаются поста. А здесь даже греки следуют новому стилю (хотя Пасху празднуют вместе с нами, по Юлианскому календарю). Нашим родителям приходится дарить детям подарки и на «английское Рождество» (как здесь называют), там еще Новый Год, а потом нужно положить что-нибудь под елочку и на православное Рождество. Поистине радостная пора для детишек!

Рождественскую службу мы служим в соседнем англиканском храме, так как наша маленькая церковь не вмещает всех желающих прийти на Праздник. Большое спасибо англиканам, что пускают нас за относительно небольшую плату, пока у нас нет своего вместительного храма.

Из-за того, что это один из немногочисленных источников приходского дохода, англикане не особо разборчивы в том, кому они сдают в аренду свои помещения. Например, одно из цокольных помещений у них занимает группа по изучению пантри-йоги. «Арендовать храм», «продать храм» – выражения, к которым я никак не могу привыкнуть…

На Крещение Господне мы окропляем жилища прихожан святой водой. За свечным ящиком составляется список желающих благословить свое жилище, и священник в течение нескольких дней объезжает эти дома.

Наша русская православная школа каждый год устраивает рождественские представления. В этом году наш приход организует благотворительный концерт совместно с сербской и греческой православными общинами. Такое событие будет проводиться первый раз, и мы надеемся, что оно поможет всем еще глубже проникнуться единством нашей веры, несмотря на национальные и культурные различия. Все собранные от концерта средства пойдут на строительство нового храма».

По материалам паблика VK «Белгород — это интересно» и информпортала митрополичьего центра Православное Осколье.