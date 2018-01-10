Сколько зарабатывают подрабатывающие студенты в Курске
Высшая школа экономики опубликовала доклад «Российская молодежь: образование и наука», в котором указала, что около 51% студентов российских вузов совмещает учебу с работой. Большинство из них трудится не по специальности и работают, в первую очередь, ради денег. Эксперты сходятся во мнении, что работа не по специальности отвлекает молодежь от учебы и приводит к снижению качества образования. И пока одни специалисты предлагают повысить стипендии, а другие наладить контакт между работодателями и учебными заведениями, сами студенты просто зарабатывают деньги.
Никита Глянцев
Учится на 4 курсе факультета Экономики и Менеджмента ЮЗГУ
— Желание повзрослеть и стать хотя бы более-менее независимым от родителей человеком сподвигло меня к принятию важного и зрелого решения — начать самостоятельно зарабатывать.
Основная моя работа — кальянщик. Помимо этого есть еще подработки, связанные с моей творческой деятельностью: я Dj и MC в баре.
Фиксированного оклада у меня нигде нет, но в месяц зарабатываю примерно 40 тысяч. Бывает и больше.
Если честно, иногда не знаю, куда уходят деньги. Стараюсь быть экономным человеком, как меня учили, но в последнее время у меня не особо это получается. В основном трачу деньги на одежду, поездки, питание, ну и конечно на матчи «Спартака» в Москве! Тут я не могу экономить, потому что там я получаю такое удовлетворение, которое стоит любых денег! А, да, еще на алкоголь трачу, но там выходит немного.
В дальнейшем, конечно, я хотел бы сменить вид деятельности, потому что сегодняшняя работа не соответствует моим амбициям. Но это не значит, что я хочу уйти из клубной жизни. Просто здесь останавливает осознание того, что это я уже умею и могу зарабатывать деньги, даже не имея образования. Но все-таки считаю, что лучше получить диплом и попробовать себя в сфере, которая будет существовать вечно и которая сможет обеспечить настоящую работу, а не подработку.
Анастасия Облаухова
Учится на 5 курсе лечебного факультета КГМУ
— Я пошла работать, чтобы просто занять свое время в период каникул. О зарплате не думала, просто хотелось провести лето с пользой. А чтобы сделать это, необходим был дружный коллектив. Такой нашелся в Макдональдсе, где я работаю бариста. Это далеко не мечта всей моей жизни, потому что я хочу стать врачом, но за пять лет это дело стало для меня чем-то большим, чем просто работа. Мне нравится общаться с людьми, а еще я очень люблю кофе.
С трудом удается совмещать учебу и работу, в основном сплю я часа по четыре. Когда на учебе какие-то проблемы, спешу на работу, потому что там мне станет легче. Преподавателям про работу стараюсь не говорить. Если узнают, что работаю я не по профессии, меня не поймут.
Я очень люблю готовить, особенно всякие пироги, торты и кексы. Пеку дома часто, поэтому расходую много денег на ингредиенты и инвентарь. К счастью, зарплаты мне на это хватает — в месяц получаю 20 тысяч плюс премиальные. Удается даже откладывать на поездку мечты — в Новую Зеландию. В моей комнате рядом с книгой про эту страну стоит банка с накоплениями, которую я постоянно пополняю.
Алексей Болгак
Учится на 2 курсе факультета физики, математики и информатики КГУ
— Я играю в кавер-группе Gentlemen's project. Не знаю, можно ли это назвать работой. Скорее это любимое дело, которое занимает одно из главных мест в моей жизни и от которого я получаю большое количество эмоций. Так ещё мне за него и платят!
Зарплата варьируется от 2000 до 5000 рублей за вечер. Она напрямую зависит от места, где мы выступаем, и от количества отыгранных часов. В неделю даем 1-2 концерта, поэтому в месяц выходит примерно 20 тысяч.
Этих денег достаточно для того, чтобы не просить помощи у родителей, которые у меня отнюдь не миллионеры. Покупаю себе еду, одежду и даже помогаю какими-то копейками семье. Раз в месяц скидываемся с ребятами по 1000 рублей на нужды группы: покупку аппаратуры, запись треков, съёмки роликов и множество всяких мелочей.
У меня отлично получается совмещать учебу и работу, потому что 99% моих выступлений приходится на вечер и ночь, а до них у меня есть целый день в распоряжении. Так что я успеваю посещать пары, выполнять заданную работу, ходить на репетиции и заниматься своими делами.
Татьяна Алпеева
Учится на 4 курсе факультета экономики и здравоохранения КГМУ
— Я все детство занималась гимнастикой и сейчас имею разряд кандидата в мастера спорта. В какой-то момент решила, что было бы очень круто передавать свои знания детям. Так стала тренером.
Папа сначала был немного недоволен моим выбором. Он говорил, что тренер — это не профессия. Но я с ним не согласна. Ведь работа должна нравиться, а когда она нравится, легче и деньги зарабатывать. Для родителей было важно, чтобы подработка не отразилась на моей учебе. А это часто зависит о преподавателей. Они относятся к подработкам не очень хорошо. В группе работаю только я, и поэтому иногда меня с пар не отпускают. В этом году я заканчиваю КГМУ, думаю пойти на второе высшее — на тренера, чтобы продолжать заниматься любимым делом.
Зарплата у меня зависит от количества детей, с которыми я занимаюсь. Если учеников 80-90, в месяц выходит сумма, которую не в каждой организации экономист получает! Трачу деньги я ежедневно. Уходят они и на мелочи типа заправки машины и перекус, и на более основательные покупки. Этим летом, например, отложила ещё на путёвку и на полную карту в фитнес-клуб.
Текст: Дарина Иваненко.
Взято у интернет-журнала «Морс».
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