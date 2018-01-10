Сколько зарабатывают подрабатывающие студенты в Курске

Никита Глянцев

Учится на 4 курсе факультета Экономики и Менеджмента ЮЗГУ

— Желание повзрослеть и стать хотя бы более-менее независимым от родителей человеком сподвигло меня к принятию важного и зрелого решения — начать самостоятельно зарабатывать.

Основная моя работа — кальянщик. Помимо этого есть еще подработки, связанные с моей творческой деятельностью: я Dj и MC в баре.

Фиксированного оклада у меня нигде нет, но в месяц зарабатываю примерно 40 тысяч. Бывает и больше.

Если честно, иногда не знаю, куда уходят деньги. Стараюсь быть экономным человеком, как меня учили, но в последнее время у меня не особо это получается. В основном трачу деньги на одежду, поездки, питание, ну и конечно на матчи «Спартака» в Москве! Тут я не могу экономить, потому что там я получаю такое удовлетворение, которое стоит любых денег! А, да, еще на алкоголь трачу, но там выходит немного.

В дальнейшем, конечно, я хотел бы сменить вид деятельности, потому что сегодняшняя работа не соответствует моим амбициям. Но это не значит, что я хочу уйти из клубной жизни. Просто здесь останавливает осознание того, что это я уже умею и могу зарабатывать деньги, даже не имея образования. Но все-таки считаю, что лучше получить диплом и попробовать себя в сфере, которая будет существовать вечно и которая сможет обеспечить настоящую работу, а не подработку.