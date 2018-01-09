Jack Quiz в Белгороде: увлекательный тест на проверку знаний и смекалки

Jack Quiz представляет собой интеллектуальное развлечение для всех сообразительных, эрудированных, наблюдательных и азартных, которое превращает обычные посиделки с друзьям в увлекательное мероприятие. Это возможность блеснуть знаниями в самых разных областях и тем самым принести победу своей команде.

Как сообщает 2DO2GО, для того, чтобы ее собрать, потребуется от двух до десяти человек. Это может быть кто угодно – друзья, коллеги, родственники. Все они помогут друг другу присвоить команде звание чемпиона.

Организаторы не разглашают, какие на игре будут вопросы, поэтому Jack Quiz – это игра-сюрприз. Команды, состоящие из большего количества игроков, получат специальные подарки. Если не удалось собрать команду, найти желающих сыграть с вами, можно в группе VK. Там же – другие подробности о мероприятии.