В Курске прошла вечеринка Twin Gigs по мотивам сериала Twin Peaks

Что было?

Музыкальные группы ResTLess, BETE NOIRE, Primitive Prey, «Культ Карго» и «О, Мэри!» давали драйв, а фрагменты из сериала Twin Peaks делали мистическую атмосферу (и тут в голове у всех заиграла любимая мелодия Анджело Бадаламенти).

Организатор вечеринки Елена Рудакова раскрыла некоторые подробности.

Чья идея мероприятия?

В нашем городе есть небольшое музыкальное объединение Black Land, которое состоит из нескольких курских групп. Ну, местная музыкальная тусовка. После ноябрьского концерта воронежской группы Eleanore Begin, который я организовывала со своим парнем Юрием, мне написал вокалист Primitive Рrey Илья Коротков. Он предложил провести концерт этих самых групп. Кстати, Илья на протяжении всего вечера очень помогал мне и советом, и делом.

Кто еще принимал участие в организации вечеринки?

Не в полную силу (ввиду плотного рабочего графика) мне помогал Юра – мой мужчина и по совместительству соорганизатор. С аппаратурой помогал барабанщик Primitive Prey и ResTLess Павел, а друзья Лидия и Кирилл оказывали мне моральную поддержку.

Почему решили сделать вечеринку в стиле Twin Peaks?

Все возникло из-за названия, а пришло оно довольно спонтанно. Мы перебирали различные варианты, была идея назвать концерт Stranger Gig, но остальным ребятам больше приглянулось Twin Gigs. Ну, а если название отсылает к сериалу, нужно и атмосферу выдержать в этом же стиле. Однако, признаюсь, ее можно было доработать.

Что бы вы хотели добавить?

Хотелось бы выдержать ее в стиле черного вигвама: красные шторы, античная статуя. Была еще мысль сделать косплей некоторых персонажей из сериала, но времени не хватило.

Планируете еще устроить такую вечеринку, но с доработками?

Пока я над этим не думала, позже будет видно. Сейчас строить планы очень тяжело.

Текст: Мария Набатчикова

Фото: Юлия Чуйкова