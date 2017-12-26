Новогоднюю сказку «Морозко» покажут детям из детдомов и реабилитационных центров Белгородской области
28 декабря в 15:00 представление «Морозко» бесплатно смогут посетить около 150 детей из Белгородского центра развития и социализации ребенка «Южный», Белгородского Дома ребенка, Белгородского детского дома «Северный», Корочанского реабилитационного центра, а также местной общественной организации неполных семей «Наследие» и местной общественной организации инвалидов детства «Тепло души».
Как сообщает пресс-служба филармонии, в этом году традиционное представление будет сопровождаться живой музыкой в исполнении группы «Звуки Ба». Дети увидят встретят Деда Мороза, Снегурочку, оживших кукол, стойкого Оловянного Солдатика и Щелкунчика, будут водить хороводы, разгадывать загадки, танцевать вокруг нарядной елки и петь новогодние песни с артистами.
А в Большом зале малышам покажут любимую сказку в исполнении артистов Белгородской государственной филармонии. Чудесные мелодии русских композиторов Глинки, Лядова, Прокофьева, Мусоргского, знакомый сюжет, любимые герои, впечатляющие костюмы, яркие декорации и подарки – все для того, чтобы дети ощутили атмосферу Нового года.
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