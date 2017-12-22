Александр Щеглов о бизнесе, российском футболе и йоге

Вы верите в светлое будущее. По-моему, уже все оставили надежды на счет российского футбола. Что хотите создать вы?

Молодежную команду, которая сначала будет участвовать в первенстве области, а в дальнейшем, в зависимости от ее результатов, и в более серьезных турнирах. Основной целью будет не победа в чемпионате, а подготовка молодого спортсмена к выступлению в профессиональной команде. У нас есть большая проблема: время от времени наши мальчишки достойно выступают на молодежных европейских и мировых первенствах, а потом проходит несколько лет, и из них в лучшем случае один-два человека попадают в команду мастеров. Сверстники же из других стран, которых они обыгрывали, в этот период уже выступают и побеждают в составе своих национальных сборных. По-моему, оканчивая спортивную школу, они выходят неподготовленными ни технически, ни физически. Мы хотим усердно поработать в этом направлении. Весной начнем активную подготовку и работу с ребятами, акцентируя внимание на современных методиках, потому что это самое важное. Не так значимо, по какому полю бегает ребенок или какой мяч он бьет, главное – найти грамотных специалистов и разработать программу, которая даст результат.

Каковы составляющие успешного проекта?

Идея, лидер, команда, ресурсы.

Чем предпочитаете заниматься в свободное время?

Воспитанием детей, спортом, самообразованием и, если остается лишних полчаса, чтением. Кроме этого списка, к сожалению, ни на что не остается времени. Я быстро влюбляюсь в любой вид активности, хочу охватить и попробовать каждый спорт. Иной раз я останавливаюсь и думаю: «Нет, ну успокойся уже. Ты не профессиональный спортсмен, чтобы уделять этому так много времени и сил». Но мне нравится изучать новое. Сегодня человек очень часто напрягается, а вот навыку расслабления мало кто уделяет внимания. Моя любимая йога учит тело и ум релаксу и спокойствию.

У вас уже получаются все асаны?

Мне кажется, на свете нет человека, у которого бы получались все асаны. Йога – это на всю жизнь, всегда есть к чему стремиться. Цель – не добиться идеальной растяжки в одно занятие, она в постепенном постижении себя и своего тела.