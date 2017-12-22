Александр Щеглов о бизнесе, российском футболе и йоге
Предприниматель, депутат Белгородской областной Думы, автор проектов The iStore и «Цифромаркет», фитнес-клубов Santa Monica и Platinum GYM, бизнес-центра «Столыпин», ресторана «Лес&Лис» и парк-отеля «Европа», в декабре открывает ирландский паб современного формата The Hill`s Pub.
Трудно быть бизнесменом?
Прежде всего это очень интересно, а если есть безграничное желание творчества и жажда что-то создавать, то и довольно просто. Я думаю, с этой жилкой надо родиться, тогда и дела вести проще и продуктивнее. Однако помощь от более опытных коллег никогда не помешает. Сегодня нашим губернатором Евгением Савченко мне поручено организовать службу бизнес-ангелов Белгорода, которая поможет начинающим стартаперам получить поддержку от опытных предпринимателей. Речь идет не только о деньгах, но и о способности оценки рисков. Считаю данную инициативу актуальной и своевременной. Мне уже удалось пройти обучение в бизнес-школе «Сколково» по этому направлению, где я познакомился с ведущими бизнес-ангелами страны, а также с профессионалами из Израиля и Канады, и изучить опыт регионов России.
У вас широкая сфера бизнеса – от сети магазинов цифровой электроники «Цифромаркет» до фитнес-клубов и отеля. Нет желания остановиться на чем-то?
Я неоднократно задумывался о том, что хочется делать только достойные и вызывающие уважение проекты. Сегодня могу выделить два ключевых направления, в которых интересно работать мне и моей команде: новые технологии и индустрия спорта и здоровья. Другие проекты мы поддерживаем, но не развиваем. К примеру, сейчас мы на старте запуска программы по подготовке молодых футболистов для профессиональных клубов. Ребят будем набирать по окончании детско-юношеской спортивной школы, где-то шестнадцати-семнадцати лет. Для меня спорт, футбол – отражение нашей действительности. Все знают, как обстоят дела в российском футболе – мягко скажем, не очень. Для начала нам надо признать, что необходимо много учиться, найти причины неудач и начать работать. Это касается не только спорта и футбола, но и образования, здравоохранения, предпринимательства, промышленности и управления в целом.
Вы верите в светлое будущее. По-моему, уже все оставили надежды на счет российского футбола. Что хотите создать вы?
Молодежную команду, которая сначала будет участвовать в первенстве области, а в дальнейшем, в зависимости от ее результатов, и в более серьезных турнирах. Основной целью будет не победа в чемпионате, а подготовка молодого спортсмена к выступлению в профессиональной команде. У нас есть большая проблема: время от времени наши мальчишки достойно выступают на молодежных европейских и мировых первенствах, а потом проходит несколько лет, и из них в лучшем случае один-два человека попадают в команду мастеров. Сверстники же из других стран, которых они обыгрывали, в этот период уже выступают и побеждают в составе своих национальных сборных. По-моему, оканчивая спортивную школу, они выходят неподготовленными ни технически, ни физически. Мы хотим усердно поработать в этом направлении. Весной начнем активную подготовку и работу с ребятами, акцентируя внимание на современных методиках, потому что это самое важное. Не так значимо, по какому полю бегает ребенок или какой мяч он бьет, главное – найти грамотных специалистов и разработать программу, которая даст результат.
Каковы составляющие успешного проекта?
Идея, лидер, команда, ресурсы.
Чем предпочитаете заниматься в свободное время?
Воспитанием детей, спортом, самообразованием и, если остается лишних полчаса, чтением. Кроме этого списка, к сожалению, ни на что не остается времени. Я быстро влюбляюсь в любой вид активности, хочу охватить и попробовать каждый спорт. Иной раз я останавливаюсь и думаю: «Нет, ну успокойся уже. Ты не профессиональный спортсмен, чтобы уделять этому так много времени и сил». Но мне нравится изучать новое. Сегодня человек очень часто напрягается, а вот навыку расслабления мало кто уделяет внимания. Моя любимая йога учит тело и ум релаксу и спокойствию.
У вас уже получаются все асаны?
Мне кажется, на свете нет человека, у которого бы получались все асаны. Йога – это на всю жизнь, всегда есть к чему стремиться. Цель – не добиться идеальной растяжки в одно занятие, она в постепенном постижении себя и своего тела.
Ваш круг общения?
В нем очень много достойных и интересных людей, но я хочу, чтобы он становился шире и разнообразнее. Хочу, чтобы в нем были не только предприниматели и люди близких мне интересов, а больше креативных личностей, даже тех, которых многие считают странными и необычными. Мне очень нравятся люди с оригинальной точкой зрения – у них можно научиться творчеству и легкому безумству, которого не хватает в обычной жизни, научиться видеть мир под другим углом.
Какой вы на работе, а какой в жизни?
Мое правило – быть настоящим всегда и везде. Какой я на работе, лучше спросить у моих коллег, потому как порой картина внутри не соответствует картине снаружи, но я работаю над этим. Стараюсь смотреть на себя и свои поступки со стороны. Тем не менее, мне кажется, я довольно уравновешенный, а в каких-то моментах даже излишне часто подавляю в себе чувство гнева и недовольства. Дома я просто любящий муж и отец. Веселый, более открытый и эмоциональный, чем на работе.
А еще важно знать, что Александр пообещал себе не врать, никогда, даже по мелочам, и придерживается этого правила. Он посетил более шестидесяти стран, но и мысли не может представить о переезде из Белгорода. Помимо автомобиля, в гараже стоят мотоцикл, велосипед и самокат. Но при этом Александр любит ходить пешком. Отец троих детей – Арины и двойняшек Аглаи и Арсения. Раз в неделю устраивает своему организму разгрузочный день: не ест и не пьет.
Беседовала Полина Воротынцева.
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