Белгородские школьники на уроках будут слушать произведения М. Глинки, П. Чайковского, И. Стравинского и других композиторов

Художественный руководитель Белгородской филармонии Евгений Алешников вручил первому замначальника регионального департамента образования – начальнику управления организационно-контрольной и проектной деятельности Елене Тишиной 500 экземпляров компакт-дисков, которые она передаст общеобразовательным школам области.

Диск записывали на концертах и в студии филармонии. В него вошли произведения русских композиторов М. Глинки, Г. Свиридова, И. Стравинского в исполнении симфонического оркестра, музыка А. Алябьева-Н. Мосолова, В. Беляева, С. Прокофьева, С. Слонимского в исполнении оркестра русских народных инструментов, В. Ходоша, И. Денисова, М. Балакирева в трактовке камерного хора, П. Чайковского, Й. Хаазена, Т. Халиуллина в звучании белгородского карильона.

«Музыка души» – это творческий проект Белгородской государственной филармонии, реализованный при государственной поддержке гранта Министерства культуры РФ с августа по декабрь 2017 года. Это цикл просветительских концертных программ, направленных на развитие музыкальной культуры жителей Белгородской области.

За время работы проекта в 56 дворцах культуры области состоялся 71 концерт, их посетило более 30 тысяч человек, основная часть которых – социально незащищенные слои населения, не имеющие возможности посещать концерты филармонии в ее залах, в том числе учащиеся общеобразовательных школ, многодетные семьи, пенсионеры, ветераны.

На этих концертах выступали три крупных коллектива филармонии: симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова, оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова, камерный хор под управлением Елены Алексеевой и солисты хора, а также карильон (Тимур Халиуллин) и 13 солистов – певцов и инструменталистов, 3 лектора-музыковеда, 2 чтеца-мастера художественного слова.

Как сообщает пресс-служба филармонии, главная цель проекта достигнута: белгородцы услышали музыку для оркестра русских народных инструментов в живом исполнении профессиональными артистами и познакомились с уникальным музыкальным инструментом – передвижным карильоном, оригинальной театрализованной программой симфонического оркестра, камерного хора и ведущих солистов Белгородской филармонии.