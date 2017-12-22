Захар Прилепин: «Может быть, рэп-баттлы – это действительно прогресс»

Прилепин, словно кубик Рубика русской литературы, успевает в одно и тоже время быть успешным политиком, писателем, журналистом, блогером, музыкантом, ведущим, семьянином и быстро перестраивать цветовые грани своей бурной жизни по только ему одному известному принципу.

Прилепин – одна из ключевых фигур современной российской литературы. Неспокойные 90-е годы он ощутил на себе – с автоматом наперевес участвовал в первой чеченской кампании и в спецоперациях в Дагестане. Служба в ОМОНе не помешала ему закончить филфак. В итоге шариковая ручка оказалась важнее автомата, и уже в 2003 году Прилепин уверено начинает писательскую карьеру с публикаций в литературных газетах и журналах. Первый опубликованный роман «Патологии» приносит автору множество престижных наград в области литературы. С тех пор имя Захара Прилепина не исчезает из поля видимости, а в 2016 году он становится уже самым упоминаемым в СМИ писателем.

Уже два года он не писал новых больших текстов. Всё это время он на передовой в ДНР, где не только исполняет функцию советника главы республики, но и участвует в боевых действиях как заместитель командира батальона.

В Курске Прилепин оказался по приглашению медиафорума «ПОСТФИКС», встретился со студентами ЮЗГУ, с прессой, фанатами и не фанатами.

Об имени

— У меня прадед был Захар Прилепин, а отец Николай, но друзья его тоже почему-то называли Захаром. Имя это редкое было и в Советском Союзе, да и сейчас тоже. Когда я слышал его, оно как-то на меня действовало. Когда я решил написать первую книжку, я и подписался «Захар Прилепин», хотя по паспорту я Евгений Николаевич Прилепин. Позывной в ОМОНе у меня всегда был «Захар», на Донбассе тоже. Это имя стало моим тотемным вторым именем. Меня все называют Захаром, кроме детей, которые зовут меня «папа», и жены, которая не скажу, как меня зовет… Но так как я стал взрослым человеком, люди хотят меня по имени-отчеству называть. Но мне в общем-то все равно, я, как дворняга, отзываюсь на все имена.

О современной русской литературе

— Мне кажется, что литература находится в отличном состоянии. Сегодня есть и сильная проза, и очень высокого качества поэзия. У нас есть Евгений Водолазкин, Олег Ермаков, Михаил Тарковский, Александр Терехов, которого я считаю совершенно гениальным писателем. В моем топ-листе последний наряду с Гайто Газдановым, Буниным, Достоевским, Набоковым. Есть Миша Елизаров — странный персонаж, многообещающий. Я абсолютно убежден, что книги Эдуарда Лимонова останутся в контексте русской литературы. Я всем рекомендую прочитать антологию донбасской поэзии. Не ту, что написана ополченцами (там много мишуры, человеческих документов, но написаны они плохо), а стихи Олеси Николевой, Юрия Куплановского, Анны Долгоревой.

Наша словесность более чем на самом высоком уровне. Я рекомендую читать русскую современную литературу, потому что многое вы потеряете, если не прочитаете.

О цензуре

— Однозначного решения не придумаешь. Если запустить цензурную машину, она позапрещает всё подряд. Есть колоссальное количество мировой художественной, литературной, театральной, кинематографической классики, которая не пройдет ценз. Я впервые с этим столкнулся, когда был введен закон о пометке 18+ на книжках с нецензурной бранью. В одной библиотеке мне говорили, что не вынуждены не выдавать детям роман «Тихий Дон», потому что в каждом томе романа есть 3-4 нецензурных выражения и пометка 18+. Это же касается многих стихов Есенина, причем, не хулиганских, а классических. Это же касается Пушкина. Я уж не говорю о американоязычной классике, Генри Миллере и Чарльзе Буковски, например.

Для меня просто парадоксально, что ребенку 12-17 лет можно смотреть программу «Пусть говорят» с совершенно аномальным уровнем пошлости, а при этом Эдуарда Лимонова читать нельзя. Люди заходят в ютуб и смотрят там баттлы, по сравнению с которыми Лимонов кажется невинным подростком. Этот контекст странноватый навязан депутатами Государственной Думы, которые книг давно никаких не читали и не очень представляют, что такое литература.

В античной литературе описывается лесбийская любовь, например, в классических книгах Средневековья есть конфликты с церковью, издевательства над действующей властью, эротические приключения. «Приключения Гулливера», «Декамерон» — это же революционный шок для того времени, по сей день на этих книгах надо бы ставить 18+. Когда мы это осознаем, становится крайне сложно выстроить такую цензурную сетку, сквозь которую одно проходит, а другое пройти не должно. Многое, что вчера считалось недопустим, сегодня считается обычным и никого не удивляет.