Какой ты пассажир маршрутки?
Белгородское издание «ОнОнас» провело любопытное наблюдение и выявило несколько социальных ролей в общественном транспорте. Возможно, кто-то узнает себя.
Негабаритный
Типичный «качок», любящий потягать железо в зале; тучный товарищ, который не прочь поесть сладкого в больших количествах; парень, которому кажется, будто у него между ног целая вселенная – словом, все те, кто масштабами своих тел не вмещаются в общий пассажиропоток, тем самым причиняя своим попутчикам массу неудобств.
Пьяненький
Те, кто в любое время суток считают уместным утопить свою грусть, а может быть, и закрепить радость, в литрах алкогольного зелья, а затем, изрядно испачкавшись пылью городских дорог или грязью луж, напрягать своим присутствием всех остальных.
Баррикадный
Наушники, смартфон, капюшон, бегущая по лицу строка «усталость» и полная отчужденность от внешнего мира – вот признаки замкнутого подростка. Обычно эти представители вызывают ненависть у беременных, пожилых и инвалидов, поскольку полностью игнорируют их присутствие в автобусе.
Пожилой
Такой же сложный тип, как и предыдущий.
Отягощенный
Тот, кто везет с собой кучу авосек, сумок, пакетов, набитых нужными (и не очень) вещами, воздушные шары, животных, игрушек и тому подобное, чем безумно раздражает остальных пассажиров.
Ослепительная
Режим максимального высокомерия – вкл. Шикарный внешний вид: шуба, идеальная укладка – в общем, это место не достойно ее, а она сама случайно здесь оказалась. Естественно, блеск ее неземной красоты и страз не могут не привлечь внимание всей маршрутки.
Коммуникабельный
Тот, чьи разговоры по телефону – на предельной громкости. А вдруг на задних сидениях не расслышали? Причем обо всем на свете: скидки, развод, похудение, передача Малахова и т.д.
Материнский
Мамаши, которые считают своим долгом уступать места таким же, как они, помогать тягать коляски, всех успокаивать и собирать разбегающихся в разные стороны автобуса малышей.
Экзистенциальный
Сегодня явно не его день: не выспался, надел абы что, кофе был невкусным, поругался с начальником. В глазах вселенская скорбь, «благодаря» которой русских называют неулыбчивой нацией.
Опасный
Агрессивный тип, которому слово лишнее попробуй скажи – рискнешь остаться без здоровья. Бросает громкие и категоричные фразы. Перевозбужден. И подействовать на него может только отказ водителя ехать, пока Опасный не покинет салон.
Ароматный
Алкогольное амбре, запах пота, приторно-сладкие духи, чесночный аромат и многое другое, а если все это вместе – просто классика.
Издание выделяет еще один тип пассажиров – Нормальный. Правда, отмечает, что каждый себя считает таковым и в этом маленькая трагедия.
Иллюстрации Любови Турбиной.
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