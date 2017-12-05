Какой ты пассажир маршрутки?

Алкогольное амбре, запах пота, приторно-сладкие духи, чесночный аромат и многое другое, а если все это вместе – просто классика.

Издание выделяет еще один тип пассажиров – Нормальный. Правда, отмечает, что каждый себя считает таковым и в этом маленькая трагедия.



Иллюстрации Любови Турбиной.