Какой ты пассажир маршрутки?

Белгородское издание «ОнОнас» провело любопытное наблюдение и выявило несколько социальных ролей в общественном транспорте. Возможно, кто-то узнает себя.

Негабаритный

Типичный «качок», любящий потягать железо в зале; тучный товарищ, который не прочь поесть сладкого в больших количествах; парень, которому кажется, будто у него между ног целая вселенная – словом, все те, кто масштабами своих тел не вмещаются в общий пассажиропоток, тем самым причиняя своим попутчикам массу неудобств.

Пьяненький

Те, кто в любое время суток считают уместным утопить свою грусть, а может быть, и закрепить радость, в литрах алкогольного зелья, а затем, изрядно испачкавшись пылью городских дорог или грязью луж, напрягать своим присутствием всех остальных.

Баррикадный

Наушники, смартфон, капюшон, бегущая по лицу строка «усталость» и полная отчужденность от внешнего мира – вот признаки замкнутого подростка. Обычно эти представители вызывают ненависть у беременных, пожилых и инвалидов, поскольку полностью игнорируют их присутствие в автобусе.

Пожилой

Такой же сложный тип, как и предыдущий.

Отягощенный

Тот, кто везет с собой кучу авосек, сумок, пакетов, набитых нужными (и не очень) вещами, воздушные шары, животных, игрушек и тому подобное, чем безумно раздражает остальных пассажиров.

Ослепительная

Режим максимального высокомерия – вкл. Шикарный внешний вид: шуба, идеальная укладка – в общем, это место не достойно ее, а она сама случайно здесь оказалась. Естественно, блеск ее неземной красоты и страз не могут не привлечь внимание всей маршрутки.

Коммуникабельный

Тот, чьи разговоры по телефону – на предельной громкости. А вдруг на задних сидениях не расслышали? Причем обо всем на свете: скидки, развод, похудение, передача Малахова и т.д.

Материнский

Мамаши, которые считают своим долгом уступать места таким же, как они, помогать тягать коляски, всех успокаивать и собирать разбегающихся в разные стороны автобуса малышей.

Экзистенциальный

Сегодня явно не его день: не выспался, надел абы что, кофе был невкусным, поругался с начальником. В глазах вселенская скорбь, «благодаря» которой русских называют неулыбчивой нацией.

Опасный

Агрессивный тип, которому слово лишнее попробуй скажи – рискнешь остаться без здоровья. Бросает громкие и категоричные фразы. Перевозбужден. И подействовать на него может только отказ водителя ехать, пока Опасный не покинет салон.

Ароматный

Алкогольное амбре, запах пота, приторно-сладкие духи, чесночный аромат и многое другое, а если все это вместе – просто классика.

Издание выделяет еще один тип пассажиров – Нормальный. Правда, отмечает, что каждый себя считает таковым и в этом маленькая трагедия.


Иллюстрации Любови Турбиной.

 

Комментарии (0)
Автор: Ирина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также