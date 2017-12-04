Кто станет лучшей моделью года?
10 декабря в белгородском Центре молодежных инициатив состоится финал конкурса «Лучшая модель года – 2017».
Главная цель мероприятия – сформировать правильное восприятие образа мужской и женской красоты, привить стремление к здоровому образу жизни и саморазвитию. В нем принимают участие девушки и парни разных национальностей и возрастов.
Кандидаты на победу будут поделены на шесть категорий:
Little – от 3 до 6 лет;
Mini – от 7 до 10 лет;
Teen – от 11 до 13 лет;
Young Miss – Mister – от 14 до 17 лет;
Miss – Mister – от 18 до 27 лет.
От участников потребуется показать свое умение естественно и уверенно держаться на подиуме и другие свои таланты. Приходите поддержать участников и участниц – вероятно, именно за ними будущее модельного бизнеса.
Более подробная информация – на официальном сайте и в группе VK, сообщает 2DO2GO.
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