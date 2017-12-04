Кто станет лучшей моделью года?

Главная цель мероприятия – сформировать правильное восприятие образа мужской и женской красоты, привить стремление к здоровому образу жизни и саморазвитию. В нем принимают участие девушки и парни разных национальностей и возрастов.

Кандидаты на победу будут поделены на шесть категорий:

Little – от 3 до 6 лет;

Mini – от 7 до 10 лет;

Teen – от 11 до 13 лет;

Young Miss – Mister – от 14 до 17 лет;

Miss – Mister – от 18 до 27 лет.

От участников потребуется показать свое умение естественно и уверенно держаться на подиуме и другие свои таланты. Приходите поддержать участников и участниц – вероятно, именно за ними будущее модельного бизнеса.

Более подробная информация – на официальном сайте и в группе VK, сообщает 2DO2GO.