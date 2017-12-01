Белгородский Chop-Chop празднует день рождения
Любители стильных стрижек, бород и тату, вас ждут турнир по настольному теннису и вечеринка с DJ Davidov.
Как сообщает 2DO2GO, 8 декабря в 19:00 в барбершопе пройдет турнир по настольному теннису «Шары ярости», где любой желающий сможет показать, на что он способен.
Если вы не успели записаться в качестве участника, то еще не поздно. После 10 вечера вы сможете переместиться в паб «Декабрист» – там начнется основное веселье. Резидент Radio Record Антон Давыдов, более известный как DJ Davidov, устроит мощную вечеринку. Диджей играет в нескольких различных направлениях электронной музыки.
Зарядитесь праздником, крутой музыкой и крафтовыми напитками на любой вкус.
Более полную информацию можно узнать в группе VK.
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