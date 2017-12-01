Белгородский Chop-Chop празднует день рождения

Как сообщает 2DO2GO, 8 декабря в 19:00 в барбершопе пройдет турнир по настольному теннису «Шары ярости», где любой желающий сможет показать, на что он способен.

Если вы не успели записаться в качестве участника, то еще не поздно. После 10 вечера вы сможете переместиться в паб «Декабрист» – там начнется основное веселье. Резидент Radio Record Антон Давыдов, более известный как DJ Davidov, устроит мощную вечеринку. Диджей играет в нескольких различных направлениях электронной музыки.

Зарядитесь праздником, крутой музыкой и крафтовыми напитками на любой вкус.

Более полную информацию можно узнать в группе VK.