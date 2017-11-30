Олимпийская чемпионка по фехтованию посетила урок в курской школе

На уроке присутствовала Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. Именно поэтому занятие так и называлось: «Зарядка с Олимпийской чемпионкой».

Главная цель урока – привить детям любовь к спорту, гордость за своих земляков, отличившихся на спортивной арене, желание следовать их примеру. Чемпионка пообщалась и со старшеклассниками, которые задавали ей множество вопросов. К слову, это уже четвертый ее визит на подобных мероприятиях. По словам Евгении, она заряжается особой энергией от общения с детьми и чувствует свою сопричастность к формированию в них силы воли.

Педагогам тоже было что сказать чемпионке – они поделились радостью за спортивные достижения учеников школы. А фехтовальщица в свою очередь отметила, что физическая культура в жизни каждого человека играет значимую роль, и пожелала детям успехов, в частности в спорте.