Иван Охлобыстин привезет в Белгород интерактивный моноспектакль

Как сообщает «Афишка31», автор обсудит со зрителями различные вопросы мироздания, отношений, высоких технологий, коммуникаций между людьми, фундаментальных принципов реальности и создания Новой русской философии. Их можно будет задать заранее, написав в Инстаграм Ивана Охлобыстина.

Сам Иван о своем интерактивном спектакле говорит так: «Ни в моих силах дать ответы на все вопросы современности, но вместе с вами мы попробуем ответить хотя бы на большую часть из них. Я открою вам то, к чему пришел сам и выясню, до чего дошли вы. Наша миссия – наполнить новой силой основополагающие принципы существования человека в мире.»

Автор полагает, что его выступление поможет людям разобраться во многих вещах. После спектакля любой желающий сможет поучаствовать в автограф сессии и презентации новых книг Ивана Охлобыстина «Песни созвездия Гончих Псов» и «Магнификус II».