Поэтический вечер «#Жгигрейзажигай» пройдет в Белгороде
Как сообщает сайт 2DO2GO, 2 декабря в 19:00 в кафе «Место GRILL» три молодых поэта Арс-Пегас из Москвы, Антон Володин из Санкт-Петербурга и белгородец Александр Савицких прочтут свои стихи.
Каждый из них давно получил популярность за пределами своего родного города. Их стихи разлетаются по различных стихам и пабликам в соцсетях, передавая образы, мотивы и смысл. Но все же это не сравнится с живым выступлением поэтов. Именно оно способно донести до слушателей полную гамму эмоций и переживаний авторов. Приходите и наслаждайтесь творчеством этого трио.
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в группе VK.
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