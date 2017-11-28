Поэтический вечер «#Жгигрейзажигай» пройдет в Белгороде

Каждый из них давно получил популярность за пределами своего родного города. Их стихи разлетаются по различных стихам и пабликам в соцсетях, передавая образы, мотивы и смысл. Но все же это не сравнится с живым выступлением поэтов. Именно оно способно донести до слушателей полную гамму эмоций и переживаний авторов. Приходите и наслаждайтесь творчеством этого трио.

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