«Лига Индиго»: увлекательное развлечение для компании друзей

Если вы достаточно эрудированны, сообразительны и любите азарт, то это точно для вас. «Лига Индиго» даст возможность проявить свои знания в самых разных областях, отлично провести время и найти новых друзей.

Как сообщает сайт 2DO2GO, «Лига» крута тем, что сочетает в себе множество типов игр. Это и «крокодил», и «угадай фильм», и «Сто к одному», и «Что? Где? Когда?», и даже «Кто хочет стать миллионером?». Незнание правил – не проблема: в процессе вы быстро разберетесь, что к чему.

Собирайте свою команду, регистрируйтесь и заряжайтесь на победу. Если найти братьев по разуму не получается, приходите один – команда найдется на месте.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте и в группе VK.